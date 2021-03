Navzdory deklarovanému bankrotu České aerolinie (ČSA) obnovily lety do pěti evropských destinací a zvyšují počet aktuálně provozovaných letů. Na základě vývoje epidemiologické situace v jednotlivých zemích a změn cestovních omezení. Fotografický kredit: Freebik / Ilustrovaná fotografie.

Český zástupce ,. 26. března (PT) – České aerolinie (ஏ SA) plánují v následujících týdnech obnovit lety do pěti evropských destinací. Letecká společnost v současné době provozuje pravidelné lety do Paříže, Stockholmu, Kyjeva a Moskvy a na jaře plánuje zvýšit frekvenci letů do těchto destinací.

அறிவி SA, člen týmu Smartwings, obnovuje pět připojení, která byla dříve pozastavena kvůli nepříznivé epidemické situaci, a to navzdory oznámenému bankrotu a hrozící restrukturalizaci. Od 2. dubna bude obnoveno spojení do ukrajinské Oděsy a lety budou provozovány dvakrát týdně. Od 16. dubna budou lety do Amsterdamu a Kodaně odlétávat denně a Keflavik na Islandu odlétá čtyřikrát týdně. Od 12. června bude spojení na Maltu obnoveno s odletem jednou týdně.

Pravidelnost letů aktuálně provozovaných v jarních měsících, včetně Paříže (denně), Stockholmu (třikrát týdně), Kyjeva (denně) a Moskvy (třikrát týdně), se zvýší.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v Evropě a nepředvídatelnému nárůstu cestovních omezení rozšířila SA možnost změnit datum vstupenek zdarma do 30. června 2021, s novým vybraným datem nejpozději do 31. března 2022.

Společnost Strict SA použije přísná hygienická pravidla k zajištění maximální bezpečnosti cestujících. Každý cestující musí před nástupem do letadla předložit písemné potvrzení negativního antigenu nebo testu PCR na koronový virus, jinak mu nebude umožněno nastoupit do letadla. Během letu musí cestující nosit ochranu úst a nosu.

V důsledku mimořádné události a zavedení mimořádných opatření ke snížení šíření koronového viru zaznamenala ASA v roce 2020 ztrátu 1,57 miliardy Kč a v současné době je v bankrotu s dluhem 1,8 miliardy Kč. Společnost podala na konci února u pražského městského soudu návrh na restrukturalizaci společnosti podle zákona o bankrotu s úmyslem ji vymáhat.



Natalia Slyuzarenko