Švýcarská společnost zakládá saúdskou divizi zaměřenou na odvětví stavby lodí

RIYADH: Arabští investoři investovali od roku 2018 na londýnském trhu kancelářských nemovitostí 1,2 miliardy liber (1,68 miliardy dolarů), přičemž podle průmyslových údajů činí Saúdská Arábie 103 milionů liber.

Údaje globální poradenské společnosti v oblasti nemovitostí Knight Frank zjistily, že v uplynulém desetiletí (2010–2020) země GCC, kromě Ománu, investovaly společně na londýnském kancelářském trhu 8 miliard GBP, z toho od roku 2018 1,2 miliardy GBP. .

Od roku 2018 jsou nejaktivnější investoři ze Spojených arabských emirátů, kteří nalili do britského hlavního města 531 milionů liber, následovaní investory z Kataru (435 milionů liber), Kuvajtu (120 milionů liber) a Saúdské Arábie (103 milionů liber). Bahrajn (8,8 milionu).

„Brexit nebyl takovým problémem, protože většina investorů, kteří hledají londýnský kancelářský trh, investují kvůli atraktivitě Londýna jako investičního cíle – relativně příznivé výnosy ve srovnání s jinými třídami aktiv a mnoha evropskými městy, což je prokázaná historie, “Řekl prezident Faisal Durrani. Obchodní výzkumné oddělení v Londýně v Knight Frank řekl Arab News:” Od dosahování silných výnosů, transparentního práva a správy věcí veřejných a jejich silných historických a kulturních vazeb. “

“S rozšířením slabých cen ropy se však investoři ze Středního východu zaměřili více na domácí trh, než tomu bylo v posledních letech,” uvedl.

Dodal: „Navzdory složitosti brexitu a epidemii byl Londýn v roce 2020 prvním příjemcem přeshraničních investic na světě.“

“COVID-19 … změnil hru, zejména dopad globálních cestovních omezení, která významně snížila obrat investic během prvního uzavření Spojeného království loni na jaře. Nedávné otevření koridoru pro leteckou dopravu mezi Spojeným královstvím a SAE způsobilo vedl United k vytvoření nejrušnější trasy pro výměnu cestujících na světě mezi Heathrow a Dubajem, ale lety byly nyní pozastaveny. Přestože přímé odkazy pomáhají podporovat větší investiční toky, někteří investoři v průběhu pandemie začali využívat poradce v Londýně s cílem usnadnit uzavírání obchodů. “

Durrani uvedl, že investice arabských investorů se vrátí k normálu a zpomalení během epidemie způsobí zvýšení dostupné nabídky.

„Náš roční globální průzkum sledování kapitálu identifikoval 46 miliard liber šterlinků po celém světě a zaměřil se na londýnský kancelářský investiční trh, přičemž na Střední východ připadá 3,9 miliardy liber z celkové částky,“ dodal.

Zveřejnění této částky v plné výši bude záviset na identifikaci příslušného inventáře. Vzhledem k tomu, že investiční akcie vzrostly oproti loňskému roku o 58 procent, očekáváme, že rok 2021 bude mnohem rušnějším rokem. ““

Jedním z hlavních projektů ve Velké Británii, který upoutal pozornost regionu, je The London Resort, vysoce postavený projekt zábavního parku v hodnotě 2,6 miliardy dolarů podpořený kuvajtskými fondy.

„Obecně platí, že ti, s nimiž jsme hovořili, mají blízkovýchodní původ,“ řekl v prosinci společnosti Arab News James Hayward, investiční ředitel investiční makléřské společnosti Farrbury Capital Partners v Londýně.

„Prodáváme na celém světě … ve Velké Británii máme stále dobré investice, i když bych také řekl, že investice ze Spojeného království pocházely většinou ze Středního východu. V této džungli je to velmi populární. Takže tady to je.“ Většinou vidíme, že investice pochází. “

London Resort zahájila v říjnu 2012 společnost London Resort Holding Company s podporou Kuwaiti European Holding Group.

Tematický park bude prvním velkým projektem svého druhu v Evropě od otevření Disneylandu v Paříži v roce 1992.

Nachází se na 535 akrech na poloostrově Swanscombe v Kentu, 17 minut jízdy vlakem od centra Londýna, uzavřela obsahové dohody s mezinárodními mediálními partnery, včetně BBC, ITV Studios a hollywoodského studia Paramount Pictures.

V rámci těchto dohod se mediální značky partnerů promění v herní a zábavní atrakce. Otevření první fáze projektu je naplánováno na rok 2024.