Stovky studentů na střední škole v San Diegu zpívají uprostřed vypuknutí chřipky

Údaje z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ukazují, že chřipková sezóna začal brzys vyrážkou případů podobných chřipce hlášenými v Texasu, částech jihovýchodu, New Yorku a Washingtonu, DC Zdá se, že na jedné střední škole v San Diegu vypukla chřipka, což způsobilo absenci 1 400 studentů.

Epidemie na střední škole Patricka Henryho začala v pondělí, ve středu se zdvojnásobila a nyní je více než polovina studentů nemocná.

„Víkend před pondělím byl zápas a tanec,“ řekl CBS News Dr. Howard Taras, lékař ze San Diego Unified School. „Člověk by si myslel, že to bude trvat několik dní, než se to stane nakažlivým pro ostatní, ale nestalo se.“

Informovalo o tom Centrum pro kontrolu nemocí Před pandemií COVID-19 bylo v USA 36 milionů případů chřipky S maskováním a sociálním distancováním se případy v USA klesly pouze na tisíce – Nejnižší zaznamenaná úroveň.

Nyní je však většina států pryč.

„Během posledních dvou let nebyli lidé vystaveni velkému množství chřipky, takže jejich imunita může poklesnout,“ řekl CBS News hlavní lékařský korespondent CBS News Jonathan Labock.

CDC řekl, že je to bezpečné Nechte se očkovat proti chřipce a posilovat COVID-19 společně Můžete se tak připravit na očekávanou chřipkovou sezónu.