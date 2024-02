Český teenager Mencic postoupil do finále v Dubaji

116letý Menczyk, který se na svém třetím podniku ATP Tour dostává do finále, přidal Monfilse na seznam obětí, na kterém už byli Andrey Rublev a Andy Murray. O titul si zahraje s druhou nasazenou Ruskou Karen Kachanovovou.

Je nejmladším hráčem, který se dostal do finále ATP Tour od Carlose Algarze v roce 2021.

„Je to úžasné,“ řekl Menczyk. „Musím říct, že tento výkon byl jeden z nejlepších v celé mé kariéře. Jsem velmi šťastný, že jsem se dostal do této fáze v semifinále, takže doufám, že zítra budu moci takhle hrát. Je to úžasný pocit během mého prvního ATP.“ konečná. Beze slova.“

Menšík drží nervy

Monfils, který dostal do akce divokou kartu a postoupil do semifinále, vypadal jako favorit, když se protrhl druhým setem. Za stavu 3-3, 0-30 na podání Čecha vypadal 18letý mladík unaveně, ale přišel se čtyřmi velkými podáními.

V další hře mu pomohl hromový bekhend a neprojevil žádné nervy, když se držel 15 jízd, aby dosáhl svého prvního finále ATP Tour.

Jakub Mencic porazil nasazeného č. 5 Alejandra Davidoviče Foginu ze Španělska (7-6 (3), 6-4), Andyho Murrayho (7-6 (6), 6-7 (3), 7-6 (4)) a Rus Andrey Rublev byl nasazený dříve v zápase (6-4, 7-6 (6)).

V dřívějších kolech turnaje v Dauhá zvítězil Monfils na 68. místě nad Bodijkem van de Santsulpem z Nizozemska (6-1, 7-6 (9)) a Číňanem Jichen Zhang (4-6, 7-5, 7- 6). (2)) a semeno č. 3 Hugo Humbert (6-2, 6-4).

