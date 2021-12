Výzkumník říká, že 30 % nových případů COVID-19 v Utahu je omikronových

Clarece Glanville se 23. června připravuje na očkování proti COVID-19 na pop-up klinice sponzorované zdravotním oddělením okresu Davis v Clearfieldu. Asi 30 % nových případů COVID-19 v Utahu je pravděpodobně způsobeno omikronovou variantou, řekl v úterý výzkumník. (Jeffrey D. Allred, Desert News)

SALT LAKE CITY – Asi 30 % nových případů COVID-19 v Utahu je pravděpodobně způsobeno omikronovou variantou, uvedl v úterý výzkumník.

„Musíme se tedy připravit. Dojde k mnoha paranormálním zraněním,“ varoval Stephen Goldstein, postdoktorandský výzkumník na lékařské fakultě University of Utah, během tiskové konference.

Také v úterý zdravotničtí představitelé Utahu oznámili 811 nových případů COVID-19 a 21 dalších úmrtí, z nichž devět se stalo před 1. prosincem. Sedmidenní klouzavý průměr nových případů je 964 za den a průměrná míra pozitivních testů je 11,9 %.

Jak by vypadal Omicron v Utahu?

Goldstein řekl, že mnoho budoucích případů COVID-19 bude méně závažných, protože v Utahu je nyní očkováno více lidí. Podle ministerstva zdravotnictví Utahu je 62,5 % populace ve věku 5 let a starších plně očkováno alespoň dvěma dávkami vakcíny Pfizer nebo Moderna nebo jednou dávkou vakcíny Johnson and Johnson.

Goldstein řekl, že nový odhad případů Omicron pochází z dat společnosti Intermountain Healthcare, která identifikuje variantu v testech COVID-19 bez nutnosti sekvenování ministerstvem zdravotnictví Utahu.

národně Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Odhaduje se, že omikronová varianta představuje 73 % nových případů. Goldstein poznamenal, že Utah by mohl dosáhnout této úrovně do konce tohoto týdne, protože proměnná se každý den zdvojnásobuje jeden a půl až dvakrát.

Nejlepší odhady účinnosti vakcíny pocházejí z Jižní Afriky a Spojeného království, kde ochrana před symptomatickou infekcí klesla na asi 35 % u omikronové varianty ve srovnání s 65–70 % u předchozích variant, uvádí americký výzkumník. Předběžné odhady však ukazují, že ochrana proti závažným onemocněním zůstává robustnější, přibližně 75 %.

Obě vakcíny, Pfizer a Moderna, se ukázaly jako nejúčinnější v prevenci COVID-19. Goldstein vyzval ty, kteří užili počáteční dávku Johnsona a Johnsona, aby dostali posilovací dávku vakcín Pfizer a Moderne.

Goldstein řekl, že očekávaný nárůst případů v důsledku výkyvů v Utahu a Spojených státech, stejně jako svátků, činí posilovací dávky nyní ještě důležitějšími. Ukazují to předběžné důkazy Přijetí posilovací dávky zvyšuje účinnost vakcíny proti omikronové variantě, přidal. Podle Goldsteina čím později dostanete vakcínu, tím více budete před virem chráněni.

Míra hospitalizací s novou variantou byla v Jižní Africe nižší než u varianty delta, řekl Goldstein, ale není jasné, do jaké míry hraje imunita jihoafrické populace. Asi 30 % země bylo očkováno, ale asi 90 % populace se již dříve nakazilo COVID-19.

Podle výzkumníka je příliš brzy předpovídat, jak se v Utahu objeví míra hospitalizace kvůli proměnné Omicron. I mírný nárůst počtu hospitalizací může vyčerpat zdroje nemocnic, které jsou již nyní velmi kapacitně využívány.

Starší dospělí, kteří jsou očkováni a posíleni, budou mít pravděpodobně silnou ochranu proti onemocnění, řekl Goldstein, ale není tak silná jako imunita mladých dospělých. Vyzval zranitelné lidi, aby během shromáždění zůstali co nejvíce maskovaní. Obyvatelé by také měli zvážit „zlepšení kvality roušek“, pokud budou během prázdnin pobývat uvnitř na místě, kde lze roušky nosit.

Goldstein také povzbuzoval osoby s příznaky podobnými nachlazení, aby se drželi dál od ohrožených členů rodiny.

Pokud teď někdo dostane posilovací lektvar, je tak blízko k Vánocům, že to má na vánočních setkáních obrovský účinek proti šíření. Dávka pomůže zabránit šíření nového roku, řekl Goldstein a dodal, že je to „opravdu, opravdu dobrý nápad“ vzájemně se chránit před tím, co se v lednu pravděpodobně rychle rozšíří.

Nejnovější data z Utahu

Děti ve školním věku zaznamenaly v úterý 93 nových případů — 45 případů ve věku 5-10 let, 22 případů ve věku 11-13 let a 26 případů ve věku 14-17 let.

Zdravotníci podali od zprávy z předchozího dne 14 003 dávek vakcíny, čímž se celkové dávky podané v Utahu zvýšily na 444 863. Obsahuje originální lektvary a posilovací výstřely.

Z nových případů bylo 327 „průlomových“, což znamená, že byli plně očkováni více než dva týdny před testováním na COVID-19. Potvrzena byla také čtyři průlomová úmrtí. Nyní bylo v Utahu potvrzeno 56 533 průlomových případů a 342 průlomových úmrtí od doby, kdy byly k dispozici vakcíny.

Ve státě bylo v úterý hospitalizováno 444 pacientů, což je o 54 méně než předchozí úterý 14. prosince.

Mezi nejnovější úmrtí patří:

Muž z okresu Salt Lake ve věku 45–64 let nebyl hospitalizován

Muž z Weber County, 65-84, nebyl hospitalizován

Starší muž z okresu Box, 45–64 let, nebyl hospitalizován

Muž z okresu Salt Lake, 45-64 let, byl hospitalizován

Dva muži z Utah County, 45-64, byli převezeni do nemocnice

Muž z okresu Davis, 45–64 let, pobývající v zařízení pro dlouhodobou péči

Žena z Weber County, 65-84, je hospitalizována

Žena z Cache County, 65-84, nebyla hospitalizována

Muž z Utah County, 65-84, nebyl hospitalizován

Žena z Weber County, starší 85 let, nebyla hospitalizována

Dvě ženy z Tooele County, 65-84, obyvatelky léčebny pro dlouhodobě nemocné

Muž z Davis County, 65-84, hospitalizován

Dvě ženy z okresu Washington, 65-84, byly převezeny do nemocnice

Muž z okresu Washington, 65-84, nebyl hospitalizován

Žena z okresu Utah, 45-64, hospitalizována

Žena z Utah County, 65-84, nebyla hospitalizována

Starší žena z okresu Box, 45–64 let, je hospitalizována

Žena z okresu Salt Lake, starší 85 let, nebyla hospitalizována

