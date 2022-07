Od bohatství Expo 67 po hon na Pavarottiho: 56 let pokrývající klasickou hudbu Toronto Star

První den v práci v Toronto Star nebo v Toronto Daily Star, jak se tehdy říkalo, mi pochybný editor knihy Robert Fulford řekl, že jediná trvalá věc v King St. W. 80. let byla změna.

Jak mohu dokázat, že je to přesné? I název novin se s vývojem za poslední půlstoletí měnil a znovu měnil. Žurnalistika není slepá ulička. Ale po dnešku bude mé svědectví pro změnu jako čtenáře. Toto je můj poslední den jako sloupkař ve Star.

Nikdy jsem neměl v úmyslu stát se zaměstnancem Star. Najatý přímo z univerzity jako hudební a taneční kritik pro Vancouver Sun jsem vlastně zažil 15 minut slávy Andyho Warhola tím, že jsem zkontroloval a koordinoval venkovní koncert Beatles na Vancouver’s Empire Stadium.

Zveřejnění této recenze na titulní straně během 24 hodin proměnilo obskurního kritika klasické hudby v nejnenáviděnějšího muže Vancouveru. Jen o několik měsíců později, poté, co jsem byl podplacen redaktorem Star Entertainment Peterem Gzowskim, abych přesunul svou vlajku na východ, mě kolega v Torontu pozval, abych si poslechl Beatles nahrané na místě závěsu teenagerských výkřiků, což mi umožnilo dozvědět se o své zemi. . Chyba.

Takže po letech mě můj Star Editor pozval, abych zkontroloval Michaela Jacksona (obvykle si vybírám své vlastní úkoly). Neudělal jsem stejnou chybu dvakrát. Mějte na paměti, že jsem nikdy nepřišel na chuť rocku, a protože hvězda najímala profesionální skladatele pro různé hudební žánry, vlastně jsem ani nemusel.

Na co se teď mohu podívat, je 56 let psaní o klasické hudbě a tanci, tématech, která miluji, ve stejných novinách; Myslím, že rekord v kanadském tisku.

Jedním z důvodů přijetí Gzowského úplatku bylo načasování. Umím číst v kalendáři a měsíce před námi jsou stoleté výročí Kanady a 67. montrealský veletrh. Nikdy předtím ani potom nebyla v této zemi doba tak kulturního bohatství. Během veletrhu jsem strávil více času v Quebec City než v Torontu.

Svět přišel na návštěvu. Jen v oblasti opery navštěvovala představení La Scaly, Milána, Vídeňské opery, Metropolitní opery, Velké opery, Pařížské opery, Švédské královské opery, Hamburku a Anglické opery Benjamina Brittena.

Ale hvězda mě také poslala, abych viděl svět, cestoval jsem přes šest ze sedmi kontinentů (Antarktida si zatím nevyvinula moc kulturního rysu) a doprovázel kapely jako Toronto Symphony Orchestra, Canadian Opera Company, Canadian National Ballet a Tafilmusik. na svých zámořských cestách.

Ano, byl jsem v Číně s Torontskou symfonií v roce 1978, kdy ještě skoro všichni měli na sobě Maovy obleky a ulice byly ucpané koly. Když jsem se zastavil, abych se podíval do výlohy, dav se shromáždil, aby se na mě podíval.

Byl jsem v Praze v době slavného komunistického osvobození, známého jako Pražské jaro, a poslouchal jsem Karla Ansirla, nově jmenovaného hudebního ředitele TSO, jak dirigoval Českou filharmonii jen pár týdnů před vjezdem ruských tanků.

Cestou jsem byl svědkem neustálého vývoje kanadské soudobé hudby a setkal jsem se s mnoha největšími světovými hudebníky a tanečníky, dělal jsem rozhovor s charismatickým Rudolphem Nurejevem v Torontu i v Paříži a obědval jsem s Placidem Domingem ve Watergate ve Washingtonu, než jsem ho poslouchal zpívat Verdiho. . Odpoledne „Otello“ a ten večer operní představení.

Mým možná nejbizarnějším úkolem však bylo vystopovat hvězdu Luciana Pavarottiho před koncertem v Toronto Areně. Zjistěte, kde vystupuje, a jděte se s ním setkat, řekl můj redaktor, nadšené naděje na výlet do New Yorku nebo San Francisca. Kde je bohatý? Las vigas.

Když jsem po koncertě schůzky, kterou jsem jmenoval, dorazil do zákulisí, našel jsem velký význam v květnaté italské hádce s jeho manažerem, pololegendárním Herbertem Breslinem, který mi řekl, že jeho klienta bolí v krku a že se se mnou setká a pozdraví. den po jeho zastávce turné. New York? San Francisco? Hádej znovu. Renault.

Takže po Renově večírku jsem se znovu představil v zákulisí, jen aby mi bylo řečeno, že mám angínu. Rozhovor se uskuteční při letu do Toronta. Jakmile letadlo odstartovalo, Breslin sešel uličkou a řekl, že se to nyní stane během jízdy limuzínou z Pearsonova letiště.

Pavarotti byl plný omluv, když jsme šli přes nádraží k čekající limuzíně. Jakmile vešel, zavřel dveře a limuzína se rychle rozjela a mě a můj kufr nechala u chodníku.

Poté, co jsem viděl dost filmů, abych věděl, co mám dělat, jsem nasedl do taxíku a zakřičel na řidiče: „Následuj to auto,“ a on v tom pokračoval, dokud jsme nezastavili před hotelem King Edward.

Další omluvy. Ale nakonec jsem se se mnou setkal v apartmá hotelu Pavarotti v Torontu poté, co na své výpravě cestoval tisíce mil. Když se připojíte ke hvězdě, neukážou vám malé písmo.

