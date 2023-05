Russell Crowe a Johnny Depp oceněni na filmovém festivalu v Karlových Varech 2023 – The Hollywood Reporter

57. ročník filmového festivalu v Karlových Varech vyzdvihne dvě největší hvězdy 21. století, v pátek oznamuje, že Russell Crowe obdrží cenu za celoživotní dílo pro rok 2023, Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a zajišťuje účast Johnnyho Deppa na této akci. rok. Festivalový trailer.

Crowe také ukáže své tracky na českém festivalu, kde vystoupí se svou kapelou Indoor Garden Party na zahajovacím koncertu v Karlových Varech 30. června.

Od svého průlomového vystoupení v roli australského skinheada ve filmu Jeffreyho Wrighta Romper Stomper v roce 1992 je Crowe na světové filmové scéně nevyhnutelný. Jeho ikonická role drsného policisty Buda Whitea ve filmu Curtise Hansona Confidential LA (1997) se v thrilleru Michaela Manna promění v Jeffreyho Wieganda, velkého detektiva trafikanta. Člověk zevnitř (1999), jako římský generál Maximus v epickém meči a sandálu Ridleyho Scotta zápasník (2000), psychopatický matematický génius John Nash v životopisném filmu Rona Howarda krásná mysl (2001), si zajistil své místo v historii kinematografie. Crowe si za poslední tři herecké výkony vysloužil nominace na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon, které vyhrál zápasník.

V poslední době se dostal za kameru, režíroval a také hrál v dobových dramatech vodní věštkyně V roce 2014 kriminální thriller pokerová tvář v roce 2022. Jeho poslední role byla v nadpřirozeném hororu Julia Averyho Exorcista papež.

Crowe vystupuje a nahrává hudbu od 80. let a jako zpěvák australské rockové kapely Thirty Odd Foot of Grunts vydal tři alba. Poté, co se kapela rozpadla, začal Crowe spolupracovat s Alanem Doylem z kanadské kapely Great Big Sea, který spolu nahrával a vystupoval pod názvem The Ordinary Fear of God. V roce 2017 založili Crowe a Doyle kolektiv The Garden Concert.

V rámci pocty Croweovi vystoupí Karlovy Vary k 20. výročí dobrodružného filmu Petera Weira Master and Commander: The Far Side of the World, Crowe se objeví jako kapitán britského námořnictva SEAL Jack Aubrey, tato role mu vynesla nominaci na Zlatý glóbus.

Karlovy Vary na zahajovacím večeru ukážou i novou festivalovou propagaci, která bude k vidění Piráti z Karibiku Hvězda Johnny Depp. Český festival je silným zastáncem někdy kontroverzního herce a v roce 2021 pozval Deppa jako čestného hosta a uvedl dva filmy své produkce: hudební dokument Crock of Gold: Pár kol se Shanem MacGowanem, a Andrew Levitas japonské drama Minamatakterý na něj také zíral.

57. ročník filmového festivalu v Karlových Varech probíhá od 30. června do 8. července 2023.