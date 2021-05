„Ostrov lásky“ cestuje do České republiky a na Slovensko – MipTV Summaries – Termín

Love Island cestuje do České republiky a na Slovensko

ITV Studios přizpůsobí své úspěšné reality seriály Ostrov lásky Pro Nova TV v České republice a Marquesa na Slovensku. Premiéru bude mít na podzim na TV Nova / Markiza Streamer VOYO. Dohoda znamená 21. dodatek k formátu, který je vysílán na ITV ve Velké Británii a CBS v USA. Česká a slovenská verze bude vyráběna společností Paprika Studios ve výrobním centru ITV Studios na Gran Canarii. „Formát na nás zapůsobil a těšíme se, až dáme našim divákům na obou trzích šanci uniknout na krásné a exotické Kanárské ostrovy plné lásky, romantiky a zábavy,“ řekla Silvia Majesca, programová ředitelka TV Nova a Markíza. .

„Klub 1%“ míří do Izraele

BBC Studios licencovalo formát zobrazení hry 1% klub na Kan 11 v Izraeli. Tento formát vytvořený společností Magnum Media pro ITV ve Velké Británii testuje inteligenci národa na základě vědeckého průzkumu. Kan ji upraví do 15dílné série, jejíž výroba začíná v srpnu na premiéře roku 2022. BBC Studios ji dříve prodávala francouzské veřejnoprávní televizní stanici France. Verze pro Velkou Británii, kterou hostuje Lee Mack, musí ještě vysílat na ITV poté, co pandemie koronaviru způsobila zpoždění výroby.