Jamie Dimon říká, že je dobře, že obě strany „Wing Nuts“ nebyly zvoleny

(Bloomberg) – Generální ředitel JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon minulý měsíc přivítal výsledky amerických voleb v polovině období s tím, že spolupráce v Kongresu může být pravděpodobnější vzhledem k tomu, že obě strany „nejsou zvoleny jako cvoky“.

Nejčtenější z Bloombergu

„Myslím, že existuje velká šance, že se podaří udělat nějaké dobré věci,“ řekl Damon v rozhovoru pro CBS „Face the Nation“ Sunday, přičemž citoval úspěchy rozděleného Kongresu za prezidentů Billa Clintona, George W. Bushe a Baracka Obamy. .

Dimon varoval, že energetická krize se může zhoršit, a zopakoval výzvu k energetickému „Marshallovu plánu“. Během slyšení v Kongresu v září Dimon řekl zákonodárcům, že Spojené státy nemají správnou energetickou politiku, a vyzval k přijetí vhodných pravidel a předpisů k udržení energetické bezpečnosti nyní při přechodu na čistší energii v průběhu času.

„Evropané se z toho tuto zimu dostanou, ale tento problém s ropou a plynem bude pokračovat roky,“ řekl Dimon. „Takže kdybych byl ve vládě nebo kdekoli jinde, řekl bych, že se musím připravit na to, že se věci zhorší. Doufám, že se to nestane, ale určitě bych se připravoval na to, že se věci zhorší.“

Dimon řekl, že neví, zda dojde k mírné nebo tvrdé recesi, ale že „pokud ano, budeme v pořádku.“

Před měsícem varoval před ekonomickými protivětry, které by v příštím roce mohly vést k americké i celosvětové ekonomické recesi.

Čtěte více: Dimon říká, že „měkké přistání“ je pro americkou ekonomiku nepravděpodobné

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© Bloomberg LP 2022