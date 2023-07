Trump byl dotázán na vyšetřování úředníků FBI IRS, řekl bývalý poradce pod přísahou

John F. Kelly, který zastával funkci druhého šéfa Bílého domu bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa, v čestném prohlášení uvedl, že pan Trump jednal o tom, aby úřad Internal Revenue Service a další federální úřady vyšetřily dva úředníky FBI zapojené do vyšetřování. Vztahy jeho kampaně s Ruskem.

Pan Kelly řekl, že jeho odvolání na komentáře pana Trumpa k němu bylo založeno na poznámkách, které si pořídil v té době v roce 2018. Pan Kelly poskytl kopie svých poznámek právníkům jménem úředníka FBI, který učinil prohlášení pod přísahou. veřejnost v podání soudu.

„Prezident Trump se zeptal, zda by vyšetřování měla být vedena úřadem Internal Revenue Service nebo jinými federálními agenturami pana Strzoka a/nebo paní Page,“ uvedl Kelly v prohlášení. Nevím, že by prezident Trump nařídil takové vyšetřování. Zdá se však, že chce vidět pana Strzoka a paní Page, aby to vyšetřovali.“

Tvrzení pana Kellyho byla odhalena ve čtvrtek v prohlášení podaném v souvislosti se žalobami vznesenými proti ministerstvu spravedlnosti Peterem Strzokem, který byl hlavním agentem při vyšetřování FBI v Rusku, a Lisou Page, bývalou advokátkou úřadu. Jejich práva na soukromí byla porušena, když si Trumpova administrativa mezi nimi posílala veřejné textové zprávy.