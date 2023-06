Sportovci Muskoka jezdí do České republiky na mistrovství na divoké vodě

Od Stephanie Barry

Čtyři atleti Muskoka míří v červenci do České republiky reprezentovat Kanadu na mistrovství světa juniorů a U23 v kanoistice na divoké vodě.

Daniel Barry z Port Sydney, Mason Beaumont z Bracebridge, Owen McKay z Huntsvillu a Allie Pease z Baysvillu se od 1. července do 9. července 2023 zúčastní programu rozpoznávání talentů v Česku a utkají se s ostatními na Lapnicích. Sportovci z celého světa soutěží ve veslování podél řeky. Uskuteční se sprint a klasické závody, kde musí vodáci co nejrychleji proplout divokou vodou.

Klasický závod se bude konat 5. července. Je delší (cca 4 km) a končí umělou stezkou po divoké vodě. Každý sportovec startuje v 1minutových intervalech a je měřen od začátku do konce. Závod ve sprintu se bude konat 7. a 8. července. Je to velmi krátký závod a na umělé dráze trvá asi 1,5 minuty.

V říjnu 2022 se Barry, Beaumont, McKay a Pease zúčastnili výběrového turnaje na Black River ve Washagu. Se svým výběrem mají nyní možnost veslovat v tomto mezinárodním závodě. Je to poprvé, co se Peace Paddle v Evropě koná. Říká: „Je to skvělá příležitost a těším se na ni. Bude opravdu zajímavé poznat tolik nových lidí.“

Barry, Beaumont a McKay přijeli do Evropy závodit mnohokrát, ale toto je jejich první mistrovství světa na divoké vodě. Beaumont říká: „Jsem nadšený, když vidím, co dokážu s tímto typem lodi. Pádluji to po řece Muskoka, ale tento závod bude opravdu jiný. Všichni tři kluci budou mít šanci závodit ve skupině 8. července. Startují společně a čas se zastaví, když všichni tři protnou cílovou čáru. Cílem je jet rychle a dostat se velmi blízko. „Je zábavné závodit jako tým,“ říká McKay. Beaumont a Barry budou v Evropě od 9. června, kde budou každý víkend závodit v závodech Evropského poháru juniorů ve slalomu. Barry a McKay budou reprezentovat Kanadu na srpnovém mistrovství světa juniorů a U23 ve slalomu v Polsku. Barry bude na mistrovství světa soutěžit v kajakářské i kanoistické divizi. Na otázku, co chce, odpovídá: „To záleží na zítřku!“.

Přejeme těmto sportovcům to nejlepší v jejich evropském závodním snažení!

