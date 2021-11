‚The Vanishing Fog‘: Tallinn Review | Recenze

Režie/Šéfredaktor: Augusto Sandino. Kolumbie / Česká republika / Norsko. 2021. 76 minut

Surrealista André Breton popsal Mexiko jako nejsurrealističtější zemi světa mlha mizíZdá se, že Augusto Sandino má podobný nárok na Kolumbii. Občas depresivní a obohacující, ale neúnavně provokativní Sandinův druhý celovečerní film, těžko hodnotitelné předapokalyptické rodinné drama odehrávající se v kolumbijské divočině, se týká jeho debutu z roku 2015, pěkný dech (který získal Zvláštní cenu poroty v Tallinnu 2016) Nebyl: barevný, rozsáhlý, kompaktní, matoucí, aniž by byl nesourodý, a to představuje Sandinův odhodlaný pokus získat status autora.

V roli, která představuje značné fyzické problémy, nese Sebastian B film sám a s nasazením

mlha mizí Světovou premiéru má letos v Tallinnu a festivalové publikum nepochybně rozdělí. I ten, kdo se však nemůže dočkat, až to skončí, bude muset uznat, že jeho fotky jsou často nezapomenutelné.

Hallermann-Strive syndrom je porucha, která zjevně postihuje méně než 200 lidí na celém světě. Mezi nimi je i neprofesionální herec Sebastian Pei. Pii hraje F – možná tichého, možná tichého –, který se vrací do Sumapaz Páramo, obrovské horské oblasti v bažinách, aby se postaral o svého otce hraničáře Colomba (Mario de Jesus Viana). Colombo, tělo muže, ztratil po smrti své ženy inteligenci, ale může být také obětí jiných změn v národě. (Na symbolické úrovni Colombo nepochybně představuje vlast.)

Se svými úžasnými výhledy na největší bažinatou oblast světa je film oslavou jejího bezútěšného majestátu a zároveň kritikou škod, které napáchá. A Sumapaz Páramo je dobré místo, kde můžete vyzkoušet svůj důvtip. Je krásná, ale trvale zamlžená, pustá, řídce osídlená a zranitelná vůči leteckému bombardování kolumbijskou vládou proti skupině levicových partyzánů, kteří oblast stále ovládají a používají se také k pašování drog a zbraní.

Na tomto pozadí lehce nakreslený vztah mezi F a Colombem tvoří malý děj, který existuje. Když se F nestará o svého otce s nezpochybnitelnou něhou nebo se modlí, zabíjí čas například šíleným masturbováním do dutého plodu – jen jedním z mnoha způsobů, jak se snaží vrátit do svého normálního světa, jako jeden z pravidelné citáty na obrazovce nám říkají, že naše touha „vyčerpat, ovládat a polykat“ byla zničena.

Kromě toho je F divák, zdánlivě neviditelná postava, která téměř s nikým nekomunikuje: i když jsou tam jiné postavy, chybí v nich, což, jak film naznačuje, může být smutným strádáním domorodých obyvatel Kolumbie. Film má několik dalších postav a prakticky žádné dialogy, místo toho volí textové klipy na obrazovce, které vycházejí z vědomí F. Ve filmu, který je při standardním sledování velmi nízký, je to někdy užitečné – „Jsem syn Colomba Quisquezy “ – a někdy je to jen přetvářka. : „Mysl se protahuje uprostřed vizí,“ jako bychom to potřebovali říct.

Pokud jde o F, mezi tyto vize patří objevení hostiny lahodného ovoce pod bílým prostěradlem a jedoucího výtahu stoupajícího ze země a mířícího s největší pravděpodobností k nebi. Surrealismus není v žádném případě daleko a to vše přispívá k Sandinově osobní vizi toho, co potkalo jeho zemi – místo, jehož přírodní krásy a prestiž zničil zahraniční kapitál.

V roli, která představuje pozoruhodné fyzické problémy, Pii nese film sám a s nasazením. Hallerman-Streiff přináší drastické fyzické následky, kterým se film nevyhne, ačkoli příčinou bolesti pro hrdinu Sandina, který tvrdě našlapuje v kabátě a botách Wellington jako chybějící postava ze starého němého filmu, nemusí nikdy trpět. Může být hlavním bodem mlha mizí Že i přes velké rozdíly mezi námi a F jsme se o to nakonec naučili starat.