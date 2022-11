USA vízum pro občany Belgie, České republiky, Chile a Bruneje

Americká víza pro belgické občany



Amerika je známá pro své ikonické památky (Socha svobody, nápis Hollywood, Golden Gate Bridge), ale je také místem neuvěřitelné pohostinnosti, obrovských rozloh a úžasných přírodních krás. Před cestou do Spojených států se cestující musí ujistit, že jeho cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po datu odjezdu. Americké vízum do Belgie není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny belgické občany cestující do země na krátkodobé pobyty. Belgičtí občané musí požádat o americké vízum pro vstup do USA za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu po dobu až 90 dnů.

Americké vízové ​​požadavky pro belgické občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA do USA.

Platná e-mailová adresa pro obdržení víza ESTA USA.

Americké vízum pro občany Bruneje



Amerika je neuvěřitelně rozmanitá země. Přistěhují se sem lidé z celého světa a mnozí z těchto lidí mají etnicky a rasově odlišné rodiny. Jako jednu z nejvýznamnějších a nejvyspělejších zemí světa každoročně navštíví velké množství turistů. Americké brunejské vízum není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny občany Bruneje, kteří navštíví zemi za účelem krátkodobých pobytů. Brunej vstoupila do programu bezvízového styku v roce 1993. To znamená, že občané Bruneje mohou požádat o ESTA místo zdlouhavého procesu žádosti o vízum do USA. Občané Bruneje musí požádat o americké vízum, aby mohli cestovat do USA za turistickými, obchodními nebo tranzitními účely po dobu až 90 dnů.

Americké vízové ​​požadavky pro občany Bruneje

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Při návštěvě USA po moři nebo letecky je vyžadován US ESTA.

K platbě za vízum ESTA do USA můžete použít debetní nebo kreditní kartu nebo účet PayPal.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky.



Americká víza pro chilské občany

Návštěva Spojených států je na seznamu většiny lidí vysoko a má k tomu dobrý důvod. Je to jedna z nejoblíbenějších světových turistických destinací, kam každoročně cestuje kolem 77 milionů turistů, aby poznali vše, co země může nabídnout. Chile bylo přijato do programu bezvízového styku v roce 2014. Spojené státy mají vízovou politiku, která umožňuje turistům, včetně Chilanů, zůstat v zemi až 90 dní. Program bezvízového styku nabízí občanům 38 zemí možnost získat turistické vízum prostřednictvím elektronického systému pro cestovní povolení (zkráceně US ESTA). Chilští občané mohou požádat o zrušení vízové ​​povinnosti ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pro cestu do Spojených států. Chilští občané musí získat americké vízum pro vstup do USA za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu po dobu až 90 dnů.

Dokumenty požadované pro chilské občany

Cestovní pas – Jedním z těchto požadavků je platný cestovní pas. Ne však žádný cestovní pas. Potřebujete elektronický pas.

E-mailová adresa – I když je vaše vízum připojeno k vašemu pasu, stále potřebujete kopii, kterou po příjezdu do USA předložíte imigračnímu úřadu. Kopii obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte si jej vytisknout.

Způsob platby – Můžete použít více způsobů platby, jako je debetní nebo kreditní karta nebo účet PayPal.

Americká víza pro české občany



Amerika je země jako žádná jiná. Jako jednu z nejvýznamnějších a nejvyspělejších zemí světa dnes každoročně zavítá velké množství turistů. Od krásných, nedotčených pláží až po bohatou přírodní krajinu hor a lesů, Spojené státy jsou jednou z nejkrásnějších a fascinujících zemí na světě. České vízum do USA není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny české občany přijíždějící do země za účelem krátkodobého pobytu. Čeští občané musí požádat o americké vízum, aby mohli navštívit USA za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu na dobu až 90 dnů. Namísto získání amerického víza pro české občany za účelem turistiky nebo podnikání musí čeští občané požádat o ESTA. US ESTA je platná dva roky od data vydání. Po uplynutí této doby budete muset znovu požádat o nový americký ESTA.



Americké vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

K platbě za vízum ESTA do USA můžete použít kreditní nebo debetní kartu nebo účet PayPal

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky.

