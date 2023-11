Austrálie poráží Čechy a dostává se do semifinále Davisova poháru

MALaga, Španělsko – Utkání daleko od vyřazení Austrálie našla způsob, jak se shromáždit a vrátit se do semifinále Davis Cupu.

Austrálie přišla zezadu, aby porazila Českou republiku 2:1 a dostala se ve středu do semifinále podruhé za sebou.

Alex de Minaur se po setu a brejku shromáždil, aby udržel Australany naživu, poté Max Purcell a Matthew Ebden vyhráli rozhodující čtyřhru a v pátek připravili semifinálový souboj s Finskem.

Tomáš Machák v první dvouhře porazil Jordana Thompsona 6-4, 7-5 a dostal Čechy do vedení, ale De Minaur porazil Jiřího Lehicu 4-6, 7-6 (2), 7-5 a poté Purcella a Ebdena. Turnaj 2022. O šampionovi bylo rozhodnuto Wimbledon se vrátil, když porazil Adama Pavláska a Lehicu 6-4, 7-5 ve čtyřhře.

Kapitán Austrálie Lleyton Hewitt o De Minaurovi řekl: „Jsem hrdý na jeho postoj nikdy neříkej-neumřít a rozhodně patří do stejné kategorie.“ „Jsme na něj tak hrdí, že mohl jít ven a znovu položit kluky na záda. Musel zakopat opravdu hluboko a znovu nás zachránil.“

De Minaur, první nasazený Australan a 12. žebříček na světě, ve druhém setu prolomil soupeřovo podání na 3:5 a poté pokračoval do tiebreaku. Poté prolomil podání za stavu 5:5 v posledním setu, než zápas uzavřel se čtyřmi body v řadě.

„Za daných okolností by pro mě bylo velmi snadné převálcovat, ale to není typ hráče, kterým jsem,“ řekl 24letý De Minaur. „V kariéře jsem takových zápasů zažil hodně. Je to součást mé identity. Nevzdám se. Budu bojovat až do konce.“

Lehica, který je na 31. místě na světě, ukončil sezónu předčasně, aby byl plně fit a dostal se do čtvrtfinále v Malaze.

Mattak brejkl Thompsona jednou v prvním setu a dvakrát ve druhém, včetně stavu 5:5, než zápas uzavřel v první dvouhře. Ve čtyřhře Purcell a Ebden v každém setu jednou brejkli, aby zpečetili výhru.

„Tito dva kluci, to, co právě udělali, neberme jako samozřejmost,“ řekl Hewitt. „Bylo to ohromné ​​úsilí a nevěděl jsem, jestli sem přijdou nebo ne, a první dva zápasy byli nahoru a dolů a pak vyšli a postavili takovou kliniku, bylo to velmi působivé.“ .“

Austrálie se stala po Spojených státech teprve druhou zemí, která dosáhla 200 vítězství v Davis Cupu.

Finsko v úterý porazilo obhájce titulu Kanadu 2:1. Loni Austrálie prohrála ve finále s Kanadou poté, co v semifinále porazila Chorvatsko.

Ve čtvrtečním čtvrtfinále se Srbsko pod vedením Novaka Djokoviče utká s britským týmem vyčerpaným zraněními, zatímco Itálie se utká s Nizozemskem.

Druhý semifinálový zápas je na programu v sobotu, finálový zápas se hraje v neděli.