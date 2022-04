Zástupce USA Gallagher: Putin je Xiův sadistický přítel v nové studené válce

Zástupce Mike Gallagher se dnes připojil k Dana Perino na Fox News, aby diskutovali o komentářích ředitele CIA Williama Burnse, že Čína je v „tichém partnerství“ s Ruskem, a o krocích, které mohou Spojené státy podniknout, aby vyslaly ukrajinskému lidu silnější zprávu o podpoře.

Podívejte se na celý rozhovor tady Nebo si přečtěte to nejdůležitější z konverzace níže.

O „tichém partnerství“ mezi Ruskem a Čínou:

„Ředitel CIA Burns má pravdu, až na to, že se nejedná o tiché partnerství. Před invazí na Ukrajinu podepsali Xi a Putin manifest o 5000 slovech deklarující partnerství bez hranic. Putin se tedy právě stal Siovým sadistickým přítelem v této nové studené válce. zahájeno proti Západu. Jeho přijetí se bude jen zvyšovat. Čína musí čelit pouze neúspěchům na Ukrajině.“

Poučení, které by si Spojené státy měly vzít z krize na Ukrajině:

„Poučení pro nás je přinejmenším dvojí. Za prvé, musíme zjistit, s kým máme co do činění – se dvěma brutálními diktátory, kteří chtějí zničit Západ. A za druhé, musíme se zbavit závislosti na levné čínské výrobě.“ Víš, Dano, během ukrajinské krize jsme se drbali na hlavě. Zajímalo by nás, jak se Evropané mohou dostat do situace, kdy jsou tak závislí na Rusku, pokud jde o primární energetické zdroje. No, my jsme udělali to samé, až na jiné komodity. naší závislosti na Číně. Pokud tedy máme šanci vyhrát tuto soutěž, musíme selektivně oddělit naši ekonomiku od Číny, než bude příliš pozdě.“

O vyslání amerických úředníků na Ukrajinu:

Alespoň si myslím, že ministr obrany by měl jet na Ukrajinu. A k tomu bych dodal, že si myslím, že bychom měli znovu otevřít naši ambasádu v Kyjevě. Skutečnost, že nadále opouštíme ambasády po celém světě, naznačuje, že jsme ve zranitelné pozici. Myslím, že Bidenova administrativa může vyslat silnější signál znovuotevřením ambasády a vysláním ministra obrany Lloyda Austina na Ukrajinu.“