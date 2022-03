Konzole Xbox Series X dostává zásadní upgrade

Konzole Xbox Series X a Xbox Series S prošly několika upgrady. S Xbox Series X a Xbox Series S se Microsoft rozhodl mírně vyvinout ovladač Xbox One, což je přesně opačná strategie PlayStation, která se zcela odtrhla od DualShock 4 na PS4 s DualSense pro PS5. Microsoft však pomalu posiluje konzoli Xbox Series X | S s vylepšeními. Microsoft například právě aktualizoval firmware konzole „opravami a aktualizacemi, které poskytují vylepšení výkonu“. To není vše.

Kromě některých záhadných vylepšení výkonu dal Microsoft také Xbox Series X | S novou funkcí. Přesněji řečeno, nyní můžete resetovat tlačítko sdílení konzole Xbox Series X a Xbox Series S a přiřadit mu širokou škálu vlastních akcí. Díky aplikaci Xbox Accessories nyní můžete změnit přiřazení účelu tlačítka pro ztlumení televizoru, otevření seznamu přátel a mnoho dalších věcí.

Pro ty, kteří nevědí, tlačítko pro sdílení umožňuje pořídit snímek obrazovky kliknutím na něj a nahrávat podržením. Samozřejmě, ne každý to považuje za velmi užitečné, a proto je možnost resetovat toto tlačítko velmi užitečnou funkcí. Zkombinujte to s vylepšením výkonu a je to obrovské plus pro každého, kdo používá ovladač Xbox Series X a Xbox Series S.

Tato vylepšení konzoly jsou jen malou částí Větší aktualizace pro konzole Xbox. Aktualizace také výrazně vylepšuje funkci rychlého obnovení a poskytuje nové nastavení zvuku.

Pro více informací o všech věcech Xbox – včetně toho nejnovějšího nejen pro Xbox One a Xbox Series X | S, ale také Xbox Game Pass – klik tady Nebo se podívejte na relevantní a aktuální odkazy níže:

Jako vždy se můžete podělit o své myšlenky a žhavá videa v sekci komentářů nebo mě můžete kontaktovat na Twitteru MustafaHosny Ach Bože, Amen Dejte mi tam prosím vědět.