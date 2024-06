Byly odhaleny bezplatné hry PlayStation Plus pro červenec 2024

PlayStation odhalil tento měsíc řadu bezplatných her pro předplatitele PlayStation Plus, počínaje 2. červencem: Borderlands 3, NHL 24 a Among Us. Pokud jste si ještě nezískali červnové bezplatné hry PlayStation Plus, ujistěte se, že tak učiníte do příštího týdne, kdy budou odstraněny, aby se uvolnilo místo pro nově příchozí.

Borderlands 3, zábavné pokračování vynikající looter-střílečky Gearbox, se točí kolem kultu známého jako The Children of the Vault, miliard nablýskaných zbraní a rodinného dramatu. Přestože hlavní příběh není nejlepší, čtyři rozšíření DLC vyprávějí mnohem lepší příběh a jedno z nich je poněkud Vidí, jak se Handsome Jack vrací, aby ohrožoval hráče. Načasování tohoto přírůstku do PS Plus je také dobré, protože živě hraný film Borderlands vstoupí do kin v srpnu.

Hry PS Plus pro červenec 2024.

Další hrou na seznamu je EA Sports NHL 24. Tato verze hry obsahovala mnoho nových herních funkcí a aktualizovaných režimů a výfukový engine byl použit k vytvoření autentičtějších zážitků na ledě.

Konečně můžete shromáždit nějaké přátele a přemýšlet, který z nich je ten strašlivý mimozemšťan, který se vzpírá lidskému porozumění v Mezi námi. Tato hra byla obrovským hitem během prvních dnů pandemie COVID-19 a od té doby zůstala oblíbená jako společenská hra s častými aktualizacemi a nočními můrami aprílovými vtípky.

Pokud jste to ještě nikdy nehráli, Mezi námi je o sestavení vesmírné lodi, zatímco vaše posádka pracuje na návratu do civilizace. Problém je v tom, že jeden z vašich členů posádky je mimozemšťan, který mění tvary, a jejich cílem je sabotovat loď a zabít všechny na palubě. Zbývající lidé musí dokončit své úkoly a identifikovat podvodníky, než bude příliš pozdě.

Jako bonus letos v červenci mohou členové PlayStation Plus také získat odměny ve hře za Genshin Impact prostřednictvím exkluzivního balíčku. Bude k dispozici od 16. července a zahrnuje následující položky:

160 Primogym

Křehká pryskyřice

20 x Hero Intelligence

30 x Mystická augmentační ruda

150 000 mor

Členové PlayStation budou mít čas do 1. července na získání SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever a Streets of Rage 4.

K dispozici 2. července.