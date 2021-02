Australian Open | Carino uniká z deště 36 es proti české Vesley

Pablo Carreno se musel vyzbrojit trpělivostí a intuicí, aby porazil zápas, který byl nejprve pod kontrolou a poté vážně komplikován proti Jerrymu Vesellimu., Češi je 27 let a 68. na světě, kdo ho umístil 63 výherců, z toho 36 přímých. Asturian přežil déšť a poslal sesuvnou službu, aby vyhrál ve čtyřech setech (6-3, 7-6 (3), 2-6 a 6-4 v 2:33) a vstoupil do třetího kola Australian Open po páté místo. Čas za sebou. Tam se v pátek setká s Bulharem Gregorem Dimitrovem.

Carinovi nechyběla agresivita ani přesnost (udělal jen 22 lehkých chyb), ale ve většině her ostatní nezvládli mnoho Čelit více než 200 km / h službám svého oponenta (cestoval nejrychleji 217). S dovedností se však Pablovi podařilo získat 15 bodů proti prvnímu A potrestat ho, kdykoli dokáže svého protivníka sekundu. V první a čtvrté skupině tedy dvakrát přerušil službu v rozhodujících okamžicích, což byl zlom, který byl klíčem k jeho vítězství. Ve čtvrtém setu přidal první polovinu 6-4 a jeho oslavné výkřiky byly slyšet v Canberře. Není divu, že nás takové napětí provázelo rezignací a jistou bezmocností na velmi rychlé trati.

„Byla to velmi náročná hra. Jerry hraje velmi dobře a podává úžasný výkon a moc vám toho nedává. Nebylo snadné se pořád soustředit na to, abych dělal své věci. Samozřejmě, v první skupině to bylo snazší. Myslím, že podmínky na začátku zápasu byly pro mě se sluncem lepší. Carino vysvětlil, že míč skáče více, než tomu bylo na konci hry.

Dimitrov, jeho další soupeř

Pablo Carreno bude bojovat o místo v 16. kole turnaje Gregor Dimitrov. Bulhar, 18. hráč, se již účastnil třetího kola Australian Open poté, co po hodině a 50 minutách hry porazil Australan Alex Bolt 7-6 (1) 6-1 6-2. Dimitrov byl tak silný v podání proti Boltovi, že se mu podařilo udržet rytmus prvního setu k prosazení tajbrejku, ale utrpěl 45 lehkých faulů.

Bez rytmu

Pořád posílal 210 a 215 a celou dobu trefil spoustu es. Ale dostal jsem dva body zlomu, které jsem použil k vítězství v zápase, “dodal. Nečekal jsem zápas v tak pomalém tempu a to z vás dělá trochu zoufalství. Naštěstí jsem mu nejvíce ublížil zdola. V noci , ta hra byla komplikovaná, protože ty koule mu neunikly. Řekl, že hra byla tak ošklivá. Nejsem s ničím spokojen, nemyslím na to, prostě vyhraj. Pokud uvedu svoji úroveň , Určitě budu mít možnosti, “

Časový plán a výsledky.