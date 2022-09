Česká vláda připravuje plány pro státního obchodníka s energií

PRAHA (Reuters) – Česká vláda příští týden sestaví plány pro státního obchodníka s energiemi na nákup zásob pro školy, nemocnice a další veřejné instituce před zimou, protože ceny rostou, řekl v neděli český ministr průmyslu Josef Sekila.

Jak dlouho bude vznik státního dealera trvat, neuvedl, ale na nákup energií pro veřejné instituce bude připraven na nový rok.

„Velmi rychle založím agenturu a prvním úkolem této agentury bude nakupovat energii pro veřejný sektor,“ řekl v diskusi v televizním zpravodajství.

„Ve středu budu vládu informovat o krocích, které jsme připravili, a vybereme jednu z variant, kterou dále formalizujeme. Preferuji tu nejrychlejší variantu a to je vytvoření agentury,“ dodal.

Náklady na elektřinu v Evropě vzrostly poté, co Rusko omezilo dodávky plynu do Evropy, což vedlo k prudkému nárůstu cen pohonných hmot. Rusko v pátek uvedlo, že jeden z jeho hlavních plynovodů do Evropy zůstane uzavřený na neurčito.

Ceny energií již téměř denně rostly na nová maxima, přičemž německá referenční smlouva minulý měsíc poprvé porušila 1 000 EUR za megawatthodinu, takže vlády musely bojovat o ochranu domácností a podniků.

Sekila také uvedl, že schválil žádosti české investiční skupiny EPH a Sev.en Energy o úvěry na pokrytí maržových požadavků.

Česká vláda v červenci uvedla, že pomůže státem kontrolované Zvláštní ekonomické zóně s financováním obchodu s elektřinou a plynem před vrcholem zimní poptávky prostřednictvím úvěrové smlouvy v hodnotě až 3 miliard eur (2,99 miliardy dolarů).

Výši pomoci poskytnuté EPH a Sev.en, které vlastní čeští miliardáři Daniel Křetínský a Pavel Tikáč, Sekila neupřesnil.

(1 dolar = 1,0049 eur)

(Zpráva Michael Kahn; Střih Jan Harvey)