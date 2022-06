Hurricane Center Eyes Caribbean System se pravděpodobně brzy stane tropickou bouří Bonnie – Orlando Sentinel

Varování před tropickými bouřemi bylo vydáno v mnoha oblastech karibských ostrovů, protože se očekává, že špatně definovaná porucha se do konce týdne stane prvním hurikánem roku 2022.

Národní centrum pro hurikány 8 Silný déšť a tropické bouřkové větry pravděpodobně začnou dnes pozdě v noci na ostrovech v jižním Karibiku pro to, co meteorologové nazývají možným druhým tropickým cyklónem, uvedl poradce premiéra. National Oceanic and Atmospheric Air Force One potvrdil, že systém ještě nezískal regulaci, která by jej klasifikovala jako tropickou bouři bez centra oběhu.

Odborníci na hurikány se však domnívají, že systém může zesílit v prvním hurikánu sezóny, když se koncem tohoto týdne přesune do jihozápadního Karibiku směrem ke Střední Americe.

Systém se nachází asi 10 mil východně od Trinidadu, s maximálními trvalými větry o rychlosti 40 mph pohybující se na západ rychlostí 25 mph, od aktualizace 20:00.

Pro Trinidad a Tobago platí varování před tropickou bouří; Grenada a závislosti; venezuelské ostrovy Islas de Margarita, Coche a Cubagua; a ostrovy Bonaire, Curaçao a Aruba. Pro části pobřeží Venezuely a Kolumbie byla vydána také hlídka tropické bouře.

Systém má tropické vichřice, které se rozprostírají směrem ven až 60 mil od středu systému. Pokud by se jmenovala, byla by to Tropická bouře Bonnie. NHC mu dává 90% šanci, že se v příštích pěti dnech vytvoří.

„Na předpovědní trase bude systém dnes v noci procházet poblíž nebo nad částmi Jižních návětrných ostrovů a ve středu a ve čtvrtek se přesune nad jižní Karibské moře nebo poblíž severního pobřeží Venezuely a severovýchodního pobřeží Kolumbie,“ uvádí se NHC. „Podmínky se zdají příznivé pro rozvoj, pokud budou nad vodou pokračovat turbulence, a pravděpodobně se změní v tropickou bouři poblíž Jižních návětrných ostrovů nebo při pohybu na západ jižním Karibikem.“

Tropická předpověď z úterý 28. června 2022 ve 14:00 ukazuje pravděpodobnost tropického cyklonu 2 a dvou dalších systémů s potenciálem stát se tropickou depresí nebo bouří. (je národní)

Meteorologové také sledují dvě další poruchy, které mají potenciál stát se tropickým systémem.

Zóna turbulencí zvýšila přes noc srážky a bouřky nad severozápadním Mexickým zálivem. Další vývoj je možný, ale systém je v současné době stále neregulovaný. NHC mu dává 40% šanci, že se v příštích dvou až pěti dnech zformuje v tropickém systému, protože se pomalu unáší na západ severním Mexickým zálivem a směrem k Texasu.

„Mohla by se stát krátkodobou tropickou tlakovou níží poblíž pobřeží, než se přesune do vnitrozemí,“ uvedlo NHC. „Bez ohledu na vývoj bude koncem tohoto týdne možný silný déšť podél částí texaského pobřeží.“

Také tropická vlna nad tropickým středoatlantickým oceánem produkuje neregulované přeháňky a bouřky. Očekává se, že se vlna koncem tohoto týdne dotkne další tropické vlny a mohla by se rozvinout. NHC dalo vlně 20% šanci, že se v příštích pěti dnech stane depresí.

Pokud bude některý ze systémů vyvinut, bude to druhý systém sezóny po tropické bouři Alex, která začátkem tohoto měsíce spustila téměř jednu stopu deště na části Floridy.

Po Bonnie budou další jména Colin a Danielle.

Tropický systém lze nazvat tropickou depresí, aniž by se stal stavem tropické bouře. Nebyl pojmenován, dokud systém odolal větru o rychlosti 39 mph a nebyl jmenován hurikánem, dokud neodolal větru o rychlosti 74 mph.

Sezóna 2022 trvá od 1. června do listopadu. Očekává se, že rok bude dalších 30 let nad normálem pro bouře po 30 určených bouřích pro rok 2020 a 21 v roce 2021.