„Věk fitness“ a tipy pro lepší spánek: Týden v pohodě a pohodě

Ať je nám 30, 60 nebo 90 let, všichni chceme dobře stárnout a zůstat zdraví co nejdéle. Překvapilo mě, když jsem se dozvěděl, že existuje jednoduchá, vědecky podložená kalkulačka, která vám může pomoci vyhodnotit, jak vaše tělo stárne vzhledem k vašemu chronologickému věku.

Pokud moc necvičíte nebo máte nadváhu, možná vás odpověď, kterou dostanete, šokuje. Studie ukazují, že pokud je vám 50 let na základě kalendářních let, váš fitness věk může být od 25 do 75 let. Vše záleží na tom, v jaké jste formě.