Americký koronavirus: Zdá se, že nebezpečná varianta delty Covid-19 způsobuje prudký nárůst léčby v Missouri

„Nevím, jestli existuje něco, co neděláme, což nás rozhodně přiměje překročit hranici výsledků,“ řekl pro CNN dr. Marcus Plesia, hlavní lékař Asociace zdravotníků státu a území. . „Tady je problém – děláme všechny věci, o kterých víme, že mohou být efektivní, ale pouze nám to umožňuje udržovat tento stabilní stav, kdy je opravdu nutné znovu objednat.“

„Myslím, že je to delta typu a při nízké míře zaočkovanosti je hodně paliva, takže se šíří opravdu rychle,“ řekl Edwards. “Téměř všechny naše případy jsou neočkovaní lidé, kteří se podle mého názoru během této pandemie poškodili.”

Naštěstí Plesia uvedla, že probíhá taktika podporující očkování, která měla úspěch. Některé státy, například Colorado, podnikají poslední kroky voláním neočkovaných osob přímo, aby jim poskytly informace a pomohly při sjednávání schůzek. Pobídky – od velkých společností, jako je loterie za miliony dolarů až po bezplatné vstupenky do zoo nebo stravenky – také fungovaly, uvedla Plesia.

Řekl, že strategií, kterou Plescia a další odborníci nedávno podpořili, je přechod od masového očkování k místním úřadům – plán, který se pohybuje pomalu, ale může být efektivní.

„Očekáváme, že to bude po nějakou dobu důležitá funkce veřejného zdraví,“ uvedla Plesia.

Mladí lidé jdou pozdě na očkování

Mnoho úředníků nasměrovalo svůj zájem o očkování na mladé lidi – populační skupinu, která má nízkou míru očkování i ochotu očkovat, podle studií Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA.

„Vysoká míra očkování u všech věkových skupin je důležitá pro snížení případů, hospitalizací a úmrtí na COVID-19, zejména u skupin s nižší mírou očkování, jako jsou mladí lidé,“ uvedli autoři. Studie byla zveřejněna v pondělí Napsal.

Pokud bude průměrná frekvence týdenních očkování pokračovat od týdne 22. května, dostane pouze 57,5% dospělých do 30 let alespoň jednu dávku vakcíny Covid-19 do konce srpna.

Více než 71% osob ve věku 30-49 let mělo očkovanou alespoň jednu dávku současně, stejně jako téměř 86% dospělých ve věku 50-64 let a téměř 95% starších 65 let, podle zjištěné studie.

Pouze asi polovina dospělých ve věku do 30 let uvedla, že byla očkována nebo že plánuje očkování, Byla nalezena další studie CDC , nižší než ve věku 30-34 let (55%) a ve věku 35-39 let (53%).

Autoři studie uvedli, že „touha chránit ostatní a obnovit sociální aktivity byla motivací pro očkování, což naznačuje, že zprávy zdůrazňující, že očkování jim umožní obnovit sociální aktivity a podpořit očkování pro dobro, mohou být účinné.“

Studie zjistila, že oslavy stále riskují nákazu

Spolu se zvýšeným očkováním přišlo další znovuotevření a více společenských setkání, včetně svateb, narozenin a svátků.

Na mnoha místech znovuotevření neutlumilo pokrok v boji proti pandemii. V pondělí Maryland druhý den po sobě nehlásil žádné úmrtí podle Covid-19 a Virginie dosáhla milníku úplného očkování 60% dospělých ve státě.

Ale v krajích, které mají stále vysokou míru Covid-19, mohou takové oslavy dále šířit virus, podle výzkumu publikovaného v Interní lékařství JAMA Pondělí.

Vědci použili údaje o soukromém pojištění od 6 535 987 osob žijících v 2 926 530 domácnostech od 1. ledna do 8. listopadu 2020. Porovnávali infekce Covid-19 mezi rodinami s narozeninami i bez nich za poslední dva týdny, přičemž se přizpůsobily velikosti rodiny.

Zjistili, že rodiny pravděpodobně potvrdily případy Covid-19 dva týdny po Vánocích. Studie uvedla, že riziko bylo nejvyšší, když byly narozeniny dítěte.

I když neformální shromáždění mohou ovlivnit šíření Covid-19, je mnohem obtížnější je sledovat než formální události. Tým říká, že narozeniny, které se často slaví shromážděním, poskytují příležitost studovat jejich dopad na šíření Covid-19.

„Tato studie naznačuje, že události vedoucí k malým a neformálním společenským setkáním, jako jsou narozeniny, a zejména narozeniny dětí, jsou důležitým potenciálním zdrojem přenosu SARS-CoV-2,“ napsal tým.