3 Takeaways from Czechia vs. Norsko

Česko a Norsko se střetly druhý den mistrovství světa juniorů 2024. Konečné skóre možná neodpovídá tomu, jak se zápas vyvíjel, ale Česko a Norsko se v jednu chvíli utkaly v těsném zápase. Norsko ve druhé třetině táhlo za Českem 2:1, než čeští útočníci začali skórovat v tempu, které Norsko nezvládlo. Jiří Kulich a Eduard Sale zaznamenali hattrick v dominantním výkonu pro Českou republiku. Norský brankář Markus Rohneback Stensrud byl vyhozen na plný úvazek, ale držel situaci blízko až do poloviny zápasu.

Střelec jediného norského gólu Johannes Lokberg. Skórováno ve skvělé hře piškvorky, nejlepší útok týmu za celý zápas. Vzájemně se drželi přihrávek, což poskytlo soupeři několik nebezpečných příležitostí ke skórování. Po vyrovnaném prvním poločase převzalo Česko ve 12 minutě druhé třetiny kontrolu. To byl rozhodující bod obratu, ve kterém se osudy Norska rozběhly.

Norsko přešlo štěstí

Norsko odehrálo svůj úvodní zápas v úterý 26. prosince. proti týmu USA, utkání, ve kterém čelili pouze čtyřem gólům. Byla to z jejich strany dobrá defenzivní činnost, ale návrat proti dvěma silným týmům jim ublížil. Češi byli v Norsku vyloženi na osmigólový nájezd a dalo by se mít za to, že šli do tohoto zápasu bez jakéhokoli pocitu pohody a sebevědomí.

Edward Sale, Team Czechia (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Když hráli s týmem USA, šlo proti Čechům všechno v jejich prospěch. Smolaři budou v šachu, protože Česko začne dominovat. Dva góly během minuty a třetí na konci druhé třetiny Norsko upustilo od boje s Českem. Nechali se mlátit a zdánlivě to vzdali.

Norsko po první třetině převyšovalo soupeře o 11 střel na 13. Ale protože Češi výrazně omezili držení puků Norů, během následujících dvou třetin vystřelili jen osmkrát. Čeští útočníci Kulich a Sale byli v čele tohoto výpadku; Oba hráči byli pro soupeře noční můrou, protože skóre stále stoupalo.

Kulich & Sale oba registrovali hattricky

Kulich byl ústředním prvkem této dominantní hry sexu. V první třetině měl na kontě šest střeleckých pokusů a dva góly. Skórovací večírek odstartoval pěknou střelou zápěstím v 10:30 první třetiny. Ani on nedokončil. Později přidal třetí gól a asistenci; Jeho čtyřbodový výstup byl týmovým maximem Sek. Při každé příležitosti ke skórování se ocitl s dobře umístěnými střelami, což je něco, co si fanoušci zvykli sledovat jeho hru. Jeho druhý gól padl při přesilovce krásným příkrmem Matyase Melovskiho. Poté vstřelil osmý a poslední gól utkání a zpečetil tak vítězství České republiky.

Zatímco během zápasu se Slovenskem byl zticha, nejlepší střelec České republiky dal pocítit svou přítomnost. Kulichův hattrick a asistence potvrdily jeho dominanci na turnaji a mohly by Čechům pomoci vyniknout na třetím mistrovství světa juniorů. Kapitán týmu bude letos určitě hrát obrovskou roli ve vyhraných více zápasech a zisku medailí.

Sale je známý svou hrou tref se, ale rozhodně nebyl proti Norsku. Byl silnou postavou při výhře proti Norsku. Přestože měl těžký zápas proti Slovensku, vynahradil si to proti Norům. Štěstí našel až ve 12:52 ve druhé třetině, kdy pronásledoval puk v útočném pásmu a poté sebral puk v horní části brankoviště pro svůj první zápas. Jeho druhý přišel za stavu 1:14 v rozpětí šílené rvačky před sítí. Přestože přirozený hattrick zkompletovat nedokázal, svou třetinu zápasu našel v přesilovce pěknou střelou, kterou překonal Stensrudta těsně nad vyrážečkou.

Česko dalo Hrabalovi hru, aby obnovilo sebevědomí

Michael Hrabal nastoupil v úvodním utkání Čecha proti Slovensku, kde vstřelil šest branek. V žádném případě to nebyl skvělý výkon. Při každém gólu vypadal brankář Čech frustrovaně. Jeho výkon proti Norsku byl výrazně odlišný od toho předchozího. Lockbergův gól padl z clony, která českého gólmana napálila, a v tomto případě s tím nemohl nic moc dělat.

Když na něj Norsko tlačilo střelami, nikdy se nedokázal postavit dopředu a vyčistit odkrytá místa v síti. Tato hra by měla být dobrá pro jeho sebevědomí, zvláště když měl v posledních letech těžkou mezinárodní kariéru. S jeho sebevědomím po zastavení 20 z 21 střel bude mít Česko brankáře, na kterého se může spolehnout, když hraje s těžkými týmy.

Silná výhra Česka 8:1 nad Norskem zlepšila jejich bilanci vítězství a proher na 1:1, zatímco Norsko bylo 0:2. Česko hraje s USA, Norsko hraje se Slovenskem; Obě utkání se hrají v pátek 29. prosince.