Měsíc se začíná vzdalovat od Země dál a dál

Obrovským krokem, který si my obyčejní smrtelníci přejeme udělat, vědci zjistili, že Měsíc se velmi pomalu, ale jistě vzdaluje od Země.

Měsíc byl již dlouho používán jako kalendář starověkými lidskými civilizacemi a nyní víme, že Měsíc a Země jsou bytostně spojeny gravitační silou.

Nyní ale vědci zjistili, že Měsíc se podle NASA vzdaluje od Země rychlostí 3,8 centimetru za rok.

Odborníci na tento objev přišli díky reflexním panelům z doby mise Apollo instalovaným na Měsíci v roce 1969, což vesmírným agenturám umožnilo měřit vzdálenost mezi ním a Zemí.

Podle profesora Joshuy Daviese z University of Quebec v Montrealu a výzkumné kolegyně Marguerite Lantinck z University of Wisconsin-Madison, stejně jako kolegů z University of Utrecht a University of Geneva, může být nový objev zajímavý, ale je také „Průvodce pro chudé minulostí„.

Je tomu tak proto, že pokud by se Měsíc, který je starý čtyři a půl miliardy let, pohyboval touto rychlostí po celou dobu své existence, srazil by se se Zemí asi před 1,5 miliardami let. Protože jsme stále tady, tak se to evidentně nestalo.

Odborníci se domnívají, že příčina driftu souvisí s „Milankovičovými cykly“. Cykly popisují, jak jemné změny tvaru oběžné dráhy a osy Země ovlivňují množství slunečního světla, které přijímáme.

To zase ovlivňuje typ klimatu, které máme, a může diktovat období vlhkého nebo suchého počasí. Milankovičův cyklus byl dříve zodpovědný za období zelenání saharské pouště a je známo, že jeho síla ovlivňuje velikost jezer na Zemi.

Milankovitchovy cykly a jejich frekvence také určují vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Vědci zjistili, že před 2,46 miliardami let byl Měsíc asi o 60 000 km blíže k Zemi než nyní, což znamená, že zde mohlo být 17 hodin slunečního světla denně.

