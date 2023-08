Musíme ratifikovat Smlouvu o volném moři

Dne 19. června se všech 193 členských států OSN sešlo, aby jednomyslně přijalo bezprecedentní dohodu, známou jako Smlouva o volném moři nebo Smlouva o extra-národní biologické rozmanitosti (BBNJ). Tato přelomová smlouva navazuje na dvě desetiletí intenzivních jednání v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS), rámce, který již od svého vytvoření v roce 1982 připravil půdu pro významný pokrok ve správě oceánů. Bangladéš se stal signatářem Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu. UNCLOS v roce 2001, potvrzující své dodržování mezinárodních námořních předpisů.

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu rozdělila světové oceány na dvě části: oblasti pod národní jurisdikcí a oblasti mimo národní jurisdikci. Je pozoruhodné, že pouze 39 procent světových oceánů je řízeno jednotlivými národy, zbytek zůstává neregulovaný. Současný rámec úmluvy UNCLOS zároveň zaostává v řešení ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti moří za státními hranicemi. To vedlo ke ztrátě biologické rozmanitosti a degradaci ekosystému v důsledku změny klimatu a lidských činností, jako je nadměrný rybolov, znečištění a hlubinná těžba.

Smlouva o volném moři nabízí slibné řešení, jak tyto mezery vyřešit a poskytnout našim oceánům lepší ochranu. Jeho přijetí představuje významný krok v ochraně mořských zdrojů nápravou nedostatků a vytvořením silnějšího systému pro zachování a řízení biologické rozmanitosti moří za hranicemi států. Aby však tato smlouva byla účinná, musí ji země ratifikovat.

Jako důležitý krok k ochraně biologické rozmanitosti moří a udržitelnému využívání oceánských zdrojů se Evropská unie zavázala podporovat brzkou ratifikaci a provádění smlouvy, jakmile ji ratifikuje 60 smluvních stran. V rámci svého závazku Evropská unie vyčlenila 40 milionů EUR prostřednictvím programu World Oceans Program na usnadnění procesu ratifikace. Kromě toho vyzvala všechny země, aby v rámci svých možností přispěly k zajištění úspěšného provádění smlouvy.

Bangladéš se nachází v oblasti s rozsáhlými mořskými hranicemi a rozmanitými mořskými ekosystémy a očekává se, že Bangladéš získá z této dohody obrovské výhody. Přistoupením ke smlouvě může země hrát klíčovou roli v globálním úsilí o řešení kritických problémů, jako je nadměrný rybolov, ztráta biologické rozmanitosti moří a degradace stanovišť v oblastech mimo národní jurisdikci. Ustanovení smlouvy poskytnou rámec pro spolupráci, přenos technologií a budování kapacit, což Bangladéši umožní zachovat a odpovědně využívat zdroje volného moře. Připojením se k řadám zemí podporujících smlouvu BBNJ může Bangladéš posílit svou pozici odpovědného správce mořských ekosystémů a prokázat své odhodlání zajistit udržitelnou budoucnost pro své občany a širší globální komunitu.

Uprostřed silného zaměření Bangladéše na modrou ekonomiku a její různé rozvojové projekty vyvstávají velké obavy z potenciální degradace životního prostředí. Dohoda o smlouvě může být zásadním nástrojem ke zmírnění těchto environmentálních rizik. Vzhledem k tomu, že smlouva klade důraz na podporu odolnosti a obsahuje ustanovení založená na zásadě „znečišťovatel platí“, poskytuje komplexní rámec pro řešení a nápravu negativních dopadů, které mohou vyplynout z rozvojových aktivit, prostřednictvím posuzování vlivů na životní prostředí. Ratifikace smlouvy by byla proaktivním postojem, který je plně v souladu s aspiracemi Bangladéše na udržitelný rozvoj.

Bangladéš může také získat významné výhody, pokud jde o budování kapacit a transfer technologií. Smlouva uznává zásadní úlohu těchto prvků při posilování schopností rozvojových zemí, které jim umožňují aktivně se účastnit činností na volném moři a těžit z výhod. Zaměření na sdílení přínosů navíc podtrhuje závazek Smlouvy o spravedlivém rozdělování zisků z mořských genetických zdrojů a je zásadním ustanovením, které zajišťuje, že rozvojové země získají svůj spravedlivý podíl. Zaměření Smlouvy na vědecký výzkum a sdílení údajů je rovněž pozoruhodné, protože usnadňuje výměnu základních vědeckých a technických myšlenek souvisejících s biologickou rozmanitostí moří a dynamikou ekosystémů na volném moři.

Rozvojové země čelí problémům při předcházení znečištění moří za svými hranicemi kvůli omezeným zdrojům, ale praktickým řešením by byl kooperativní přístup podle smlouvy mezi sousedními zeměmi. Sloučením zdrojů a odborných znalostí mohou tyto země zlepšit možnosti monitorování a vymáhání práva a řešit znečištění způsobené lodními a námořními činnostmi. Tato strategie podporuje regionální odpovědnost a umožňuje společné monitorovací systémy a protokoly odezvy, čímž se zvyšuje schopnost řešit znečištění v oblastech volného moře. Během procesu ratifikace by však Bangladéš měl vzít v úvahu konkrétní faktory. I když smlouva nabízí dobré věci, přináší také povinnosti a odpovědnost. Říká, že musíme být opatrní při využívání zdrojů oceánu, kontrolovat, jak naše činy mohou poškodit životní prostředí, a spravedlivě sdílet znalosti. Aby to všechno fungovalo, potřebujeme nezbytnou kapacitu, zdroje a koordinaci. Bangladéš by proto měl proaktivně pracovat na sladění smlouvy se svými vlastními ambicemi v oblasti růstu a zajistit harmonickou rovnováhu, která upřednostňuje blaho životního prostředí.

Bangladéš stojí na pokraji transformační příležitosti: šance ratifikovat Smlouvu o volném moři. To je obrovský příslib pro náš národ a pro oceánské poklady, které nás obklopují. Prostřednictvím certifikace můžeme prokázat náš závazek ke globální spolupráci a péči o životní prostředí. Bangladéš se musí chopit tohoto okamžiku a stát v čele ochrany oceánů – pro naši prosperitu, naše životní prostředí a naši společnou budoucnost.

Jennifer Nessa Bobby Přednáší na katedře námořního práva a politiky na Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University.