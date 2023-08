Česká republika spouští Digital Nomad Visa pro IT profesionály

Česká republika, město ohromujících hradů, piva a stověží, je země známá svou živou kulturou a dobrými časy – a pokud pracujete na dálku, brzy se stane vaším novým domovem.

Je to tak: Česká republika je nejnovější zemí, která zavedla vízum digitálního nomáda. Ti, kteří mají to štěstí, že mohou pracovat odkudkoli, se mohou ucházet o práci v České republice až na jeden rok. Přihlášky vítají lidé z Austrálie, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Velké Británie a USA – má to však háček. Na rozdíl od jiných zemí s digitálními nomádskými vízy je pro přesun do ČR potřeba mít konkrétní zaměstnání.

Vízum bylo zavedeno ve snaze vyplnit nedostatek vysoce kvalifikovaných IT odborníků v zemi. Můžete být zaměstnáni zahraniční společností (alespoň 50 zaměstnanců) nebo pracovat jako OSVČ (budete však potřebovat české živnostenské oprávnění). Vízum stojí velmi přijatelných 2 500 Kč (85 liber, 104 eur, 112 dolarů), které má zpočátku platnost jeden rok.

Nové vízum je rychlou a dostupnou alternativou k obchodnímu vízu do České republiky „živno“, má však stále nějaké háčky.

Abyste se kvalifikovali, musíte mít vzdělání v oboru STEM nebo mít tři roky praxe v IT a vydělávat alespoň 1,5násobek celkové průměrné mzdy v České republice, což je minimálně 60 530 Kč (2 150 GBP, 2 507 EUR). . , $ 2,700) za měsíc.

Pokud se rozhodnete žít v České republice alespoň 183 dní v roce, budete technicky daňovým rezidentem, a proto musíte začít přispívat podle zákonů o zamezení dvojího zdanění vaší domovské země. Navíc, pokud hodláte zůstat delší dobu, musíte požádat o povolení k pobytu. Rodinní příslušníci mohou podat žádost s tímto, ale neopravňuje je to k práci.

Pokud jste tedy IT profesionál, platí pro vás vše výše uvedené a pokud chcete navštívit Českou republiku, můžete si přečíst více o vízech. Tady.

Pro ty z nás, kteří nemají technické, matematické nebo vědecké dovednosti, dvě evropské destinace, Španělsko a Portugalsko, nemají pro nomády žádnou pracovní vízovou povinnost.

Viděli jste tyto země označené jako bezpečné pro cizince?

