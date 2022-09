Susan de Bacon 1971-2022 | Zprávy, sport, práce

LAS VEGAS – Milující dcera, sestra a teta, 50letá Susan Diane Baconová nás opustila příliš brzy ve středu 14. září 2022 ze svého domova v Las Vegas.

Susan se narodila 6. října 1971 v Youngstown rodičům Jamesi Baconovi a Carol A. Baconové. Vystudovala Austin Towne Fitch High School v roce 1990 a Kent State University v roce 1996 s BA v oboru módního návrhářství.

Susan začala svou kariéru ve Walt Disney World. Pracovala ve svém oddělení šatníků a pomáhala vytvářet a udržovat kostýmy pro mnoho představení a postav Disney. Susan se přestěhovala do Las Vegas a 16 let pracovala v pirátských show na Ostrově pokladů, kde prováděla krejčovství a šatní práce, „takže show bude pokračovat.“ Susan také nezávisle navrhla kostýmy pro Nevada Ballet, Matt Goss, Pussycat Dolls a celebrity Lady Gaga a Katy Perry. Specializuje se na výrobu a návrh kostýmů, modelářství a kostýmní úpravy a opravy.

Susan milovala umění, hudbu, filmy, cestování a udržování kontaktu se svými přáteli a rodinou. Mezi její oblíbené filmy patřily „Grease“ a „Gone With the Wind“. Zúčastnila se zimních olympijských her v Salt Lake City a několikrát navštívila New York City. Procestovala Slovensko, Anglii, Itálii, Španělsko, Rakousko a Švýcarsko.

Susan byla tak laskavá a jemná osoba, která vycházela ze všech sil, aby pomohla každému, kdo to potřeboval. Její přátelé jí láskyplně říkali „Sobi“.

Susan za sebou zanechává svého otce Jamese Bacona z Neapole na Floridě; bratři James (Mary Beth) Bacon z Polska a David Bacon z Austin Town; a jeho synovci Nicholas Hlevac z Marysville a Jake Bacon z Polska. Také opustila své dvě vzácné kočky, Chloe a Gidget, které obě našly nové, milující majitele.

Susan předcházela její matka Carol Bacon. a jeho bratr Patrick Bacon.

Kontaktní doba v pohřebním ústavu Vaschak-Kirila, 3100 Canfield Road v Youngstownu, bude v pondělí 26. září 2022 od 16 do 19 hodin a v úterý 27. září 2022 od 10 do 11 hodin v kostele svatého Josefa, 4545 New s reverendem Fedorem.

Místo květin mohou být věnovány pamětní dary České opeře Wilson, Wilson, Cannes; nebo Kent State University Museum, Kent, Ohio.

(zvláštní upozornění)