Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) patří od pádu Varšavské smlouvy k volebním nejúspěšnějším evropským komunistickým stranám – stabilně obsazuje první pětku v parlamentních volbách v České republice.

Vše se změnilo minulý měsíc — když se region, který tvoří moderní Českou republiku, poprvé od spojeneckého protektorátu v letech 1939 až 1945 ocitl bez komunistů v parlamentu. KSČM i Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) skončily v říjnových volbách pod hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny.

„Nebyl to jen průšvih, ve straně se všeobecně přijímalo, že jde o historickou katastrofu,“ říká Jaroslav Roman, vedoucí mezinárodního odboru KSČM. „Upřímně řečeno, lidé jsou šokováni. Nečekali jsme tak těžkou porážku.“

Roman mluví s Morning Star krátce po neobvyklé stranické konferenci, kde byla novou šéfkou strany zvolena bývalá europoslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu Kateřina Koničná.

V působivé kancelářské budově strany v Praze, kterou sdílí s komunistickými Haló novinami, Roman nevyslovuje slova o rozsahu výzvy, které strana nyní čelí. V těchto volbách jsme měli 193 tisíc voličů. Ale v [2013] Měli jsme 750 tisíc … Takže v těchto volbách volila komunisty jen silná základna strany.“

Ztráta KSČM je široce připisována jejímu rozhodnutí podpořit bývalou českou vládu. Byla to aliance vedená ANO 2011 André Papise, populistickou silou se smířlivou, ale nakonec konzervativní politikou. Roman uznává, že to bylo rozhodnutí, které mnohé naštvalo. „To bylo také tématem konference, zda podpora Babišovy vlády byla správná,“ říká. Protože nás to evidentně stálo hlasy.

„V první řadě jsme si uvědomili, že když půjdete do minulosti, kdy francouzští komunisté šli do vlády, italští komunisté by je to stálo – velmi drahé.“

Pokud jde o sociální demokraty v ČR, kteří na rozdíl od komunistů vstoupili do oficiální koalice s Papišem, Roman říká, že přišli o všechna křesla, protože „ztratili důvěru lidí“. Říká, že „pouze dva měsíce před volbami jednali jako levicová politická síla“ a byli nakonec „oportunisty“.

Varuje: „Nejsem negativní, ČSSD je nejstarší stranou v ČR, má zde své místo na politické mapě a jsem si jistý, že svou činnost vrátí – ale musí to být s novými lidmi a s nové politiky.“

Roman však poznamenává, že jeho strana byla chycena mezi skálou a tvrdým místem, pokud jde o rozhodování, zda poskytnout parlamentní podporu Papisově vládě. Z našeho pohledu je dobré si připomenout, že je problém se sestavováním vlády. Trvalo to sedm měsíců. Museli jsme se rozhodnout [so] Nejprve jsme trvali na tom, že Česká republika potřebuje vládu. Měli jsme na výběr mezi špatným a horším. Vybrali jsme tedy to nejlepší z nejhoršího.“

Jak se může Kuvajtská rada smířit s neoblíbeností tohoto rozhodnutí? Roman věří, že mezigenerační – a kategorická – změna, ke které došlo na mimořádné konferenci, je součástí odpovědi. „Musím přiznat, že v komunistické straně jsou různé divize,“ říká. Ačkoli je vyjadřování zlomků zakázáno stranickými zákony, je to fakt.

„Existují dvě divize – jedna z nich je široce nazývána ‚konzervativní‘ vedená [former party vice-chair Josef] Scala a řekněme „progresivisté“ v čele s europoslankyní Koničnou. Tato otázka byla vyřešena, protože volby vyhrála drtivou většinou.

A upřímně řečeno, respektujeme ji. Nechci soudit, jestli se to povede nebo ne, ale jako jediná má kolem sebe tým lidí – je to průměrná generace, mladá generace a bez konfliktů [that] Strana potřebuje obnovenou změnu, obnovu svého členství a vedení.“

Ve svých 60 letech Roman nechce snižovat přínos starší generace strany – ale tvrdí, že německá komunistická strana zoufale potřebuje přilákat mladé voliče a aktivisty. „Průměrný věk členů v Praze je 80 let. [across] Česká republika 70 let. A prohráli jsme – a neprohráli, ale nepodařilo se nám přitáhnout mladé lidi jako sympatizanty do strany.

Také říká, že je ještě důležitější, aby komunisté zastupovali mladší voliče, „protože upřímně řečeno, tato generace existuje [impacted by] rozhodnutí o jejich budoucnosti.

Volební porážka má kruté dopady na hospodaření KSČM, o čemž Roman zdůrazňuje, že „se bude týkat nejen zdejšího centra, vedení, ale především provincií, které tvoří základ strany“.

Generální tajemník OSN ale doufá, že se novému vedení podaří přilákat mladé voliče. „Podle mého názoru je Konina velmi talentovaná politička. Má talent na přímé odpovědi, a to chtějí mladí lidé slyšet.“

Roman se mezitím obává, že nezastoupení levice v Poslanecké sněmovně připraví část české populace o volební právo.

„1 000 000 hlasů spadlo pod stůl. Všechny strany, které nedosáhly prahu – hlavně voliči, kteří by za normálních okolností podporovali levici. A jejich názory teď nejsou v parlamentu zastoupeny.“

To KSČM ztíží rozvoj jejího programu. „Tady nejde o revoluční situaci,“ říká a naznačuje, že řeči o zavedení komunismu nechávají mnoho lidí bez obav. Co podporujeme, hájíme a snažíme se lidem vysvětlit, je, že všechny struktury a odvětví ekonomiky by měly být pod kontrolou státu.

„Teď vidíte, že je to energie. Významný státní podnik může být ovlivněn státními regulačními zásahy. Všechny naše vodovodní systémy [are in] v rukou Francouzů nebo Španělů za velmi špatných podmínek.“

Další obavou je, že antikomunistické síly budou nyní usilovat o potlačení strany i příznivců její předchůdkyně Komunistické strany Československa. V jiných východoevropských zemích, poznamenává Rumunsko, byly komunistické strany zakázány.

„Otázka je, jestli vydržíme,“ říká. „Ještě krátce před volbami byl v parlamentu návrh začlenit do zákona legislativní návrh na krácení důchodů obhájcům bývalého režimu – například členům, kteří pracovali v ÚV KSČ, kteří spolupracovali s To by teď mohlo přijít na pořad dne a teď má pravice většinu Rozvedená nejen v parlamentu, ale i v Senátu.

Roman je pevně přesvědčen, že Komunistická strana Číny nyní netrpí rozdělením, které po těžkých porážkách postihlo ostatní evropské levicové strany. KSČM nyní čelí konkurenci nové strany Levice („Levice“), která vznikla loni sloučením Iniciativy skutečné levice a Demokratické socialistické strany – která dříve stavěla kandidáty pod kartou KSČM.

Levice jsou v Německu vnímány jako Die Linke, ale v říjnových volbách získaly jen stovky hlasů. „Je to velmi malá párty,“ říká Roman. Jsme ale otevřeni spolupráci. Momentálně není vůle změnit označení strany z Komunistické strany Čech a Moravy, ale … příští rok máme komunální volby, [we] Může to být jako „Sjednocená levice“. Tou cestou možná nepůjdeme, jen komunistická strana, ale to je věc jednání.“

Romana také znepokojuje dopad politiky identity na štěpení levice v Evropě. Kritizuje ostatní evropské levicové strany za „prosazování“ takových problémů a tvrdí, že KSČ je „strana, která se snaží hájit zájmy většiny lidí“.

Nemyslí si, že je možné podporovat osvobození utlačovaných skupin při zachování třídní agendy? Romanova odpověď naznačuje, že strana se stále snaží pevně vyhovět problémům, které do své platformy vložila levice v mnoha částech Evropy. „Přestože respektujeme práva menšin, toto veřejné hodnocení se nám nelíbí ani nepodporuje,“ dodává.

Místo toho by se podle něj měli komunisté zaměřit na „globalizaci a na to, jak ovlivňuje životy obyčejných lidí“. Dodává: „Máme tady velmi velké problémy s nadměrnou kapacitou atd., a další problémy, které tu nyní přicházejí s 5 nebo 6procentní inflací. Síly levice se musí spojit ve velkých problémech, které nás spojují.“

České noviny Haló noviny najdete na webu www.halonoviny.cz.

Sledujte Conrada na Twitteru @conradlandin.