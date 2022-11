Bílí rytíři na Euru 2021: S Christianem Eriksenem zpět je Dánsko více než jen černými koňmi na mistrovství světa ve fotbale

Když Christian Eriksen padl tváří jako první na hřišti Parkenu v Kodani, fotbal byl pro 40 000 diváků na zápase Dánska s Finskem nebo pro miliony sledujících obrazovek z celého světa tou nejmenší starostí.

Dvě skupiny fanoušků, ponořené do temnoty epizody, která zastavila srdce, čekající na vyjádření UEFA, vytvořily jeden z fotbalových momentů všech dob, když sdílely Eriksenův chorál, který byl slyšet po celém světě. Finští fanoušci skandovali „Christian“ a dánští fanoušci odpověděli „Eriksen“. Magický moment, který rozpoutal vlnu emocionální podpory dánskému týmu v eurozóně. A na této vlně cestovali, aby vytvořili mrazivou kampaň, která málem skončila vystoupením ve finále.

Její duchovní kampaň je podle slov trenéra Kaspera Hjulmanda „určitě stále tady“ po 17 měsících, kdy Dánové v úterý zahajují své tažení na mistrovství světa proti Tunisku.

Dánsko chce navázat tam, kde opustili svět, a fandit jim na Euru. Protože byli na něčem se svým silným, naléhavým útokem ve své hře.

Útok, nejlepší obrana: díky čemu byli loni úspěšní

Tento starodávný stereotyp dostal rudý nátěr, když Dánsko-Euro 2021 prošlo stylem hry, který byl tvrdý a útočil do počtu.

Zatímco Christian Eriksen byl kapitánem, který dohlížel na operace ve středu zálohy s plynulými rozehrávkami a baletním rozestavením v rozestavení 4-3-3 nebo 4-2-3-1, v jeho nepřítomnosti se Kasper Hjulmand posunul na progresivnější 3- 4-3, lze upravit Systém 3-4-2-1.

Po prohře 0–1 s Finskem vstřelilo Dánsko 12 gólů v následujících pěti zápasech a skončilo těsně za společnými nejlepšími střelci Itálií a Španělskem. Z celkových odehraných minut Dánové vstřelili 1,89 branky za 90 minut. Nejlepší průměr na turnaji mělo pouze Nizozemsko (2).

Byla to jednoduchá aritmetika. Více střel s větší přesností vede k více gólům. Kdyby byl svět tak jednoduchý. Pro Dánsko to tak mohlo být. Za 90 minut zaznamenalo Dánsko v každém turnaji 14,37 ran, za Španělskem (16,14) a Itálií (15,87). V cíli na 90 (5,84) byli efektivnější než případný vítěz Itálie (4,50).

Jak jsou všichni popraskaní

Dánská mašina možná vypadala zepředu silně, ale k jejímu uskutečnění bylo zapotřebí všech kousků od brankáře po střelce.

Brankář Kasper Schmeichel byl klíčovým přispěvatelem k posunu míče nahoru týmu, který měl čtvrtou nejvyšší progresivní přihrávku (2 996) v soutěži.

Za ním hlídal kapitán Simon Kjer, když se Dánsko posunulo vpřed v počtu. S úspěšným kompresním poměrem 44,7, který není daleko za nejlepším nasazeným Aymericem Laportem (51,9 %), sloužil Kjaer jako perfektní prostředník pro udržení obranné linie, zatímco ostatní protínali útočníky.

Za další dva postavil do obrany Jannika Westergaarda a Andrease Christensena. Mezi nimi duo vyhrálo 37 antén, nejvíce ze všech párů v soutěži.

Postup křídelních útočníků sehrál, jak se dalo čekat, významnou roli při přechodu ze čtyř na záda do tří. Na cestě do semifinále, zatímco levý obránce Joachim Mahle přenesl míč do pokutového území vícekrát než kterýkoli jiný hráč (12), pravý obránce Jens Stryger Larsen podával třetí ve většině přihrávek do šestnáctky, aby zpestřil. k Dánovi. systém zadních spoilerů.

Ve středu zálohy se jako hlavní tvůrce hry ujal Pierre-Emile Højbjerg s celkovým počtem 24 střel, čtvrtý nejlepší na UEFA Euro 2021 a výsledkem jsou tři přímé asistence.

Dánský hráč Kasper Dolberg, druhý zleva, slaví skórování se svými spoluhráči Christianem Eriksenem (vpravo uprostřed, Joachimem Mahlem a Andreasem Skovem Olsenem vpravo) během fotbalového utkání Ligy národů UEFA mezi Dánskem a Francií na stadionu Parken v Kodani v neděli května 25. září 2022 (Liselotte Saprow/Ritzau Scanpix přes AP)

Mikkel Damsgaard, který v sestavě nahradil Christiana Eriksena, poskytl momenty, které se zdály mimo sféru statistik, zejména jeho dva góly proti Rusku a Anglie. Když se však podíváte na skutečnost, že oba cíle měly očekávaný poměr gólů 0,03, vypadají směšně dobře.

Ve vyřazovací části proti Walesu a České republice vstřelil Kasper Dolberg tři ze šesti branek Dánska. 25letý hráč zakončil turnaj s průměrem branek/90 minut (1,21) na druhém místě za Cristianem Ronaldem (1,25).

Návrat marnotratného syna, Team Evolution

Rozdíl je ale víc než jen čísla.

Eriksenovo vyděšení bylo momentem v dánské historii a bude přetrvávat ještě dlouho, protože ovlivnilo emoce ve hře. Když šel dolů, finský záložník Robin Ludd zvedl ruce a ukázal směrem k lavičkám. Rozhodčí Anthony Taylor okamžitě zastavil hru. Kapitán Dánska Simon Kjaer přispěchal, aby pomohl dostat svého spoluhráče v bezvědomí do stabilizované polohy. Později se hnal na druhou stranu hřiště s brankářem Kasperem Schmeichelem, aby uklidnil rozrušeného parťáka Eriksena poblíž postranní čáry.





Zbytek dánských hráčů stál kolem svého spoluhráče a dostával lékařskou péči a ronil slzy. Skupina finských fanoušků shodila své vlajky, aby pomohli krýt Eriksena během léčby a když byl odveden ze hřiště na cestě do nedalekého Rigshospitalet. Jejich hráči byli na kolenou blízko postranní čáry. To vše je vysíláno živě na celosvětovém vysílání Euro 2021, kde kamery nikdy netočily.

Pro Finsko to bylo jejich první vystoupení jako národ na velkém fotbalovém turnaji. Pro Dánsko je Kodaň prvním příkladem pořádání velkého fotbalového turnaje. Slavnostní událost se pro oba Skandinávce změnila v noční můru, když, jak se později zjistilo, jeden z nich utrpěl zástavu srdce.

Téměř devět měsíců poté, co naposledy hrál za Dánsko, potřeboval Christian Eriksen jen dvě minuty na to, aby během březnové reprezentační přestávky vstřelil proti Nizozemsku úžasný gól.

Na rozdíl od primitivních názorů se Dánsko nevrátilo k back-line systému s Eriksenem zpět v základní sestavě. Zajímavější však je, že ani oni nezůstali u své tříčlenné obrany. K velkému Darwinovu strachu znamenala evoluční teorie dánského systému, že mohou být čímkoli, čím chtějí být, kdykoli chtějí.

Dva zápasy, které odehrál proti mistrům světa v Lize národů, jsou pro ně muzejní expozicí.

V červnu, když Dánsko cestovalo na Stade de France, vytvořilo trochu konzervativnější verzi systému 3-4-3, který se vzadu posunul na pětku, zatímco bránil hluboko a běžel dopředu na pulty. Úspěšná taktika jim pomohla vyhrát 2:1 po prohře 1:0.

O tři měsíce později, když na Stade Parken hostili Francii, nastoupil Christian Eriksen se svým přirozeným číslem 10 v rozestavení 4-3-3, které často vyvíjelo útočné tahy a svůj tlak zlikvidoval brzy dvěma góly z prvního poločasu. Dánsko vyhrálo 2:0 v posledním zápase před mistrovstvím světa. V Parkenu v dánském hlavním městě viděl příběh rok a půl všechno ve fotbale i mimo něj.

Otázkou stále zůstává, když někoho slyšíte nazývat Dánsko černými koňmi mistrovství světa, jak odoláte? Jak se bránit Z reakce vyplývá, že tým, který během tří měsíců porazil dva mistry světa pomocí dvou různých systémů, nemůže být černými koňmi. Tým, který stál silný a bez Christiana Eriksena a nyní je s ním zpět na Světovém poháru, nemůže být černými koňmi. Mělo by jich být víc.

