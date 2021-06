Jak věda postupuje, je Ockhamova břitva stále v platnosti?

William Occam je středověký filozof, který nám dal jediný metafyzický nůž na světě. Vychován františkánskými mnichy a vzdělaný v Oxfordu na konci třináctého století zaměřil svou energii na to, co lze popsat jen jako esoterickýTémata zahrnují teologii a politiku. Ve službách této okupace se střetl s papežem Janem XXII. A byl vyloučen katolickou církví.

Occamův průzkum filozofického konceptu nominalismu a jeho preference šetrnosti v logických argumentech vedly k Ochamově konceptu Razor (někdy psanému „Occam“). Upřímně řečeno, Razor tvrdí, že pokud dva modely vysvětlují scénář stejně, je nejpravděpodobnější ten nejjednodušší.

Je pozoruhodné, že tento princip je uplatňován a zpochybňován již sedm set let, ačkoli analogie samotného holicího strojku se objevila po Occamově smrti. Hranice vědy se však rozšířily o pole kvantové mechaniky, lidského chování a umělé inteligence – komplexní pole, kde nemusí vždy platit „jednoduchost“. Za tímto účelem by se dalo rozumně zeptat, zda je Ockhamův Razor kód stále užitečným principem, pokud jde o vědu. Jinými slovy: je čepel stále ostrá?

hodnota kódu

ve své knize “svět démonů الشي„Pozdní Carl Sagan provedl myšlenkový experiment s drakem v jeho garáži. Když Sagan někoho přesvědčí, aby se přišel podívat na draka, návštěvník otevře garážová vrata a nic tam nenalezne. Sagan pak odpoví:„ Je to neviditelný drak, “” a samozřejmě je není možné vidět. Návštěvník navrhuje nastavit infračervenou kameru k zachycení tepelných emisí z dračího dechu, ale Saganův drak neuvolňuje žádné teplo. Návštěvník pak navrhuje umístit vrstvy mouky na zemi, aby detekoval pohyb draka, ale Saganův drak plave tiše, aniž by zanechal stopy nebo pohyboval vzduchem. V tomto bodě většina souhlasí s logickým závěrem návštěvníka: Saganův neviditelný, plovoucí, tepelně neutrální drak je fikce. interpretace naznačují, že vzhledem k stavu důkazů – prázdné garáži – je nejrozumnějším vysvětlením, že neexistuje drak.

Pro ty, kteří si myslí, že výše uvedený příklad je příliš přitažlivý, zvažte místo toho některé z bizarnějších konspiračních teorií, které kolují po internetu. Pro jejich následovníky je jakákoli jejich racionální výzva vyvážena další modifikací původní teorie. Teorie se stává stále baroknější a složitější, aby reagovala na každou další výzvu k její původní práci.

Pokud se v konspiračních teoriích často objevuje přebytek úprav, které jsou seskupeny tak, aby podporovaly původní tezi, jsou výzvy mnoha moderních vědeckých výzkumných studií podobné forenznímu vyšetřování. Výzkumník najde prázdnou garáž, nahlédne dovnitř a pokusí se odvodit, co se stalo. Fikce může vymyslet mnoho příběhů, aby vysvětlila, co našli, ale každá interpretace bude podléhat předsudkům vyšetřovatele.

Ve své klasické eseji „Proč je většina zveřejněných výsledků vyhledávání chybná?John Ioannidis vysvětluje, proč je výzkum, který studuje „stále menší výběr testovaných vztahů“, náchylný k tomuto problému. Jinými slovy: „hledejte a najdete.“ Zejména v observačních studiích, které zachycují velké množství predikčních proměnných, je možné Stejně jako se zdá, že jedna nebo více z těchto mnoha proměnných souvisí s výsledkem pouze díky náhodě. Počáteční volba je důležitá, stejně jako absence dohadů o důležitých faktorech. Před Díky výzkumu je snazší sestavit příběh, který souvisí s proměnnými, které mohou být jen náhodným šumem. Tento problém je umocněn moderními statistickými softwarovými balíčky, které usnadňují testování stovek proměnných proti výsledku, i když má výzkumný pracovník předchozí důvod se domnívat, že konkrétní proměnná bude souviset s výsledkem.

Ockhamova břitva je v těchto situacích užitečná díky své výzkumné výzvě, kde je „vše kromě kuchyňského dřezu“ testováno proti jednomu nebo více bodům. Nejjednodušším vysvětlením nepravděpodobných výsledků je někdy to, že daná studie je neprůkazná a jakékoli zjevné vztahy jsou více šumem než signálem.

Výzva přijít na to, kde snížit

Ve fyzice je Ockhamova břitva dlouho spojována s estetikou. Jednoduchost a lakomost, jak ji vytvořil Occam, se mezi Einsteinem a jeho současníky staly elegancí a pravdou. Říká se, že Einstein byl lhostejný, když mu bylo řečeno, že experimentální výsledky našly důkazy na podporu jeho teorie obecné relativity. Tvrdil, že teorie musí být pravdivá jednoduše proto, že je příliš elegantní na to, aby mohla být nepravdivá. Nebo, podle jeho slov, „jediné fyzické teorie, které jsme ochotni přijmout, jsou ty krásné.“

Definice toho, co je ve vědě „krásné“, je však stejně kontroverzní jako v umění. Ačkoli Einsteinova estetika byla předvídavá, je obtížné postavit vědecký projekt kolem takových axiomů.

Spisovatel eseje a autor vědy Philip Ball ukázal na Ockhamův kód Razor byl použit k urychlení interpretace kvantové mechaniky „mnoha světy“ ak jeho kritice. (Vysvětlení Mnoho světů předpokládá, že existuje mnoho paralelních vesmírů, ve kterých jsou realizovány všechny možné výsledky binárních kvantově mechanických měření.) Jednoduchost a elegance teorie závisí na tom, jak definujeme pojmy. Předpoklady hypotézy mnoha světů mohou být jednoduché, ale její předpovědi a důsledky jsou široké a složité. Jakým způsobem by se měla čepel řezat?

Je také snazší aplikovat kód při zkoumání minulých paradigmatických změn ve vědě, než při jeho použití k hodnocení současných vědeckých sporů. Vezměte si renovátora diskuse O tom, zda COVID-19 začal přirozeně zoonotické choroby nebo vypouštěné z laboratoře. U aplikace Razor Ockham musíme nejprve upřesnit, co představuje jednoduché vysvětlení. Pak si musíme položit náročnější otázku, která teorie nejlépe odpovídá existujícím datům. Taková otázka zahrnuje stanovení, jak obtížné je přirozeně vyvinout COVID-19, a zkoumání molekulárních i epidemiologických důkazů. Jde o to, že volání kódu je často snazší než jeho implementace.

Vtipy v ostří

Je ironií, že uchování Ockhamovy čepele po staletí může být způsobeno její vnitřní jednoduchostí. Pouhým vyslovením výrazu „Ockhamova břitva“ je možné napadnout vše od vysvětlení nového fyzického experimentu, přes vysvětlení sociálního hnutí až po možnou úvahu místa činu. Razor má velkou výhodu v odolávání interpretacím, které se zdají příliš složité, nebo v pokračování v úpravách své původní teze vrstvením sekundárních a kontingentních interpretací v reakci na nové výzvy.

Ve vědě je však Razor jen jedním konceptem, který mohou vědci použít při zvažování teorie. Jak prediktivní je teorie? Je to vyvrátitelné? Jak konzistentní je to s jinými interpretacemi, které považujeme za správné? Jak konzistentní je to interně? Tyto a mnoho dalších otázek je součástí diskurzu vědy. Samotný Ockhamův kód není jediným kritériem pro nalezení pravdy – použití kódu mimo úzký rozsah výběru statistického modelu není tak jednoduché.

U vědců, kteří vyvažují břitvu, krásu a eleganci, to vyvolává pouze otázku Kdo může definovat krásu? Minulé vědecké revoluce byly zvyklé na decentralizaci lidí; Nebesa se netočí kolem nás, nejsme stvořeni odděleně od zbytku přírody a naše mysl není ve své funkci zcela racionální. Věřit, že se vesmír musí přizpůsobit našemu vlastnímu smyslu pro krásu, se zdá být dalším případem nevysvětlitelné lidské arogance a výjimečnosti.

Hladké oholení

Pojďme se znovu podívat na draka v garáži. Představte si, že by tento neviditelný drak mohl způsobit smrtelné popáleniny bez žáru a kouře ohně. Zkontrolujte to dále a dospějte k závěru, že jelikož neexistují žádné důkazy o netvorovi, nemůže existovat ani drak, ani jeho smrtící síla. O několik hodin později podlehnete radiačnímu popálení z expozice v garáži.

Přestože kód Okham’s Razor nemusí být vhodný pro všechny typy znalostí, poskytuje standard pro testování hypotéz v mezích vědeckých znalostí. Holicí strojek nadále ukazuje svou výhodu při snižování šupin na okraji. Bylo by trefné, kdyby samotný kód stačil k vyřešení veškeré vědecké debaty. Ukázalo se však, že svět není tak lakomý.