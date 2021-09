Mario Kart 8 vypadá jako hra současné generace se všemi limity s přednastaveným sledováním paprsků v novém videu

Ačkoli byli propuštěni v roce 2014, Mario Kart 8 Stále to vypadá skvěle, většinou díky typickému uměleckému směru Nintendo. Není proto překvapením sledovat, jak skvěle hra vypadá s ray tracingem.

Německý modder digitální sny Dnes sdílel nové video ukazující hru běžící na simulátoru Cemu s přednastaveným sledováním paprsků ReShade Beyond All Limits. Ačkoli tato předvolba ReShade není správná aplikace pro sledování paprsků, je dlouhá cesta k tomu, aby se nejnovější vstup Nintendo do závodní série cítil jako hra současné generace.

Fallout: Miami Summer 2021 pokrok aktualizovat video demo, hry, soundtrack a další

Mario Kart 8 byl původně vydán na Nintendo Wii U, než byl vydán na Switch jako MK8 Deluxe, doplněný veškerým dalším obsahem vydaným pro originál. I po letech od vydání je hra stále jednou z nejlepších závodních her dostupných na obou zařízeních, jak vysvětluje Dave ve své recenzi.

Zatímco Mario Kart 8 Deluxe není revoluční – ve skutečnosti je to víc – nelze podceňovat, že to, co je zde, je ve skutečnosti skvělý balíček. Je pravda, že pokud jste již dříve hráli Mario Kart 8 a jeho obsah ke stažení, není zde mnoho, co by vás mohlo přitáhnout, ale toto je jeden z nejlepších závodníků na motokárách vůbec, s jedním z nejlepších vybraných hřišť vůbec a jednou z nejlepších tratí . Navíc to nyní můžete hrát ve vlaku nebo autobusu bez jediného drátu, který by vás svazoval. vynikající.