Evropská kosmická agentura vás potřebuje, abyste zjistili rozdíly mezi těmito snímky

V letech 2014 až 2016 evropská Neplatné agentura Sonda Rosetta obíhala a studovala kometu stovky milionů mil od Země a sbírala data o struktuře a geologii vesmírných hornin. právě teď , ESA on je ptá se Publikum studovat fotografie viníka a nahlášení Rozdíly v jeho povrchu funkce v průběhu času.

Objektem je kometa 67P / Čurjumov-Gerasimenko a byl poprvé pozorován v roce 1969. Kometa má eliptickou dráhu 6,5 roku. Když Rašíd Odkaz V roce 2014 se stala první kosmickou lodí, která se setkala s kometou.

Když se kometa 67P (jak je zkráceně známá) pohybovala po své dráze, svítilo na ni Slunce různé strany . To poskytlo Rosettě velmi zářivý pohled na ledové skály, zachycené výhledy na mnoha obrázcích na palubě letadla Fotoaparát Osiris.

Sandor Kroc, astrofyzik z Institutu Maxe Plancka pro mimozemskou fyziku poblíž Mnichova v Německu, který si vysnil a zahájil projekt občanské vědy.

pomocí nástroje tzv Zoo RosettaČlenům veřejnosti se doporučuje, aby si prohlédli vedle sebe snímky objektů na kometě 67P pořízené před a po jejím přiblížení ke Slunci. . dobrovolníci Mohou manipulovat s obrázky jejich otáčením a přibližováním a také to umí Uveďte typ funkce Myslím, že možná K zobrazení na obrázku (prach, bo vyšší nebo eroze) a co se na něm změnilo – zda se nedávno objevilo nebo zmizelo, Nebo to jednoduše přesuňte.

„V posledních několika letech astrofotografové a vesmírní nadšenci identifikovali změny a známky aktivity na snímcích Rosetta,“ řekl Bruno Merin, vedoucí ESAC Science Data Center ve Španělsku. uvolnění. „S výjimkou několika případů však žádná z těchto událostí nemohla být spojena s povrchními změnami, většinou kvůli nedostatku lidských očí, které by probíraly celý soubor dat. Rozhodně potřebujeme více očí!“

Dobrovolnictví na datech bude využito k vytvoření map aktivních oblastí na povrchu komety, které vědci budou moci využít k vytvoření nových modelů kometární aktivity. nejvíc Na těchto obrázcích jsou oči Čím větší je počet možných vizí se shromažďuje O prastarých troskách proplouvajících skrz Naše sluneční soustava .

