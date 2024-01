Fire Spirit Release | Halo Infinite CU29 | aura

Halo Infinite Nejnovější aktualizace, aktualizace obsahu 29 (“CU29”), dorazila spolu se spuštěním nejnovější operace: Spirit of Fire!

Nejnovější bezplatná aktualizace pro Nekonečná aura Přináší legendární jádro brnění Mjolnir Mark IV, vícejádrové přizpůsobení ramen spolu s množstvím funkcí HCS, tým Spartan Silver Team, novou mapu, tři nové operace a mnoho dalšího – pojďme se ponořit, abychom to všechno prověřili…

V rámci dnešní aktualizace dostanou všichni hráči zdarma klasické Mark IV Armor Core. Stačí skočit do hry a zjistíte, že na vás čeká v Armor Hall.

Vstupte do Operation: Spirit of Fire, která běží od 30. ledna do 5. března a obsahuje 20 úrovní bezplatných odměn za přizpůsobení, včetně nových doplňků brnění, skinů, kouzel zbraní, emblémů a dalších.