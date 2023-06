Tesla dává novým majitelům ve Spojeném království hůl poté, co jsou nuceni řídit levou rukou

Tesla začala nabízet své nové vozy Model S a Model X ve Spojeném království s rukojetí poté, co donutila kupující, aby si pořizovali vozy s levostranným řízením.

Minulý měsíc nás překvapilo, když Tesla oznámila, že ukončila výrobu svých nových vozů Model S a Model X v konfiguracích s pravostranným řízením.

Automobilka se rozhodla zcela ukončit prodej vozů Model S a Model X na některých menších trzích s levostranným řízením, jako je Austrálie, Singapur a Thajsko, a začala nabízet vozy s pravostranným řízením na větších trzích, například ve Spojeném království.

To rozrušilo mnoho kupujících, kteří viděli, že jejich objednávky byly zrušeny. Někteří z nich na nová vozidla čekali roky od oznámení aktualizace Modelu S a Modelu X. Čekali, až se jim do rukou dostane nejnovější vysoce výkonný Tesla Plaid.

Nyní kupující Tesly ve Spojeném království, kteří se rozhodli pokračovat v nákupu navzdory změně na levostranné řízení, zjistili, že přichází s dárkem zvaným „The Reacher“:

Reacher je záchytná tyč určená pro řidiče, aby dosáhli do okénka spolujezdce, aby si vzali věci, jako jsou účtenky za parkování a předměty z jízdy (přes Andrew Goodlad):

To je velmi vtipné. Tesla vám zruší objednávku a donutí vás koupit auto s levostranným řízením, pokud stále chcete Model S nebo Model X, ale ouha, alespoň dostanete tažnou tyč, takže je to v podstatě to samé. že jo?