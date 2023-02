Miyamotův starý rozhovor o hudbě, podivných hrách Donkey Kong

The Last of Us Part 1 (PC Steam Key)

Sledujte show, hrajte hru

Pokud vás zaujala nová show, ve které hraje Pedro Pascal jako Joel a Bella Ramsey jako Ellie, zvažte, zda si nezjistíte zdroj. Hororová hra o přežití z roku 2013 nedávno dostala kompletní remake pro PS5 s The Last of Us Part 1 a nyní je k dispozici také na PC. Můžete si předobjednat Steam verzi hry a získat 10% slevu na většinu her Green Man, které mají vyjít 28. března.