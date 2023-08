České aerolinie obnovují linku Praha-Jerevan – rozšiřují evropskou konektivitu

České aerolinie od 2. října obnovují své spojení mezi Prahou a Jerevanem s cílem uspokojit rostoucí poptávku a zajistit lepší konektivitu pro profesionály v oblasti cestování a pohostinství.

Praha – České aerolinie (ČSA) obnoví od 2. října lety mezi Prahou a arménským Jerevanem. CSA tuto službu obnoví O pět let později. Lety do arménského hlavního města jsou provozovány dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. V nadcházejícím zimním letovém řádu budou ČSA nadále provozovat pravidelné lety do Paříže (dvakrát denně), Madridu (dvakrát týdně) a více než 20 destinací obsluhovaných code-share partnery.

Let OK930 odlétá z Letiště Václava Havla Praha v pondělí a ve čtvrtek v 1:45 a do Jerevanu přilétá v 7:20 místního času. Zpáteční let OK931 z Jerevanu do Prahy odlétá v 8:05 místního času a na Letiště Václava Havla Praha přilétá v 10:15.

„Poptávka po letecké dopravě z Arménie do Evropy včetně České republiky se zvyšuje, proto jsme se rozhodli obnovit spojení Praha-Jerevan.On říká John TothŘeditel obchodu, aliancí a marketingu Českých aerolinií. „Zároveň mezi českými cestovateli v posledních letech vzrostla obliba zakavkazských destinací, takže věříme, že i oni uvítají návrat letů ČSA do Jerevanu.“

Zákazníci si mohou zakoupit České aerolinie a letenky Smartwings Prostřednictvím webových stránek a cestovních kanceláří. Pravidelné lety ČSA mezi Prahou a Jerevanem zajistí cestujícím z Arménie spojení ČSA do Paříže, Madridu a dalších destinací.

