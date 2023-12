České starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody se od ledna všem pod vládou zvýší o 360 korun měsíčně. Nařízení V konvenčním zápisu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již dříve uvedlo, že průměrný měsíční důchod seniorů by se v lednu měl pohybovat nad 20 600 korunami. Očekává se, že v roce 2024 půjde z rozpočtu na všechny důchody více než 700 miliard korun. Starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchody pobírá od vlády více než 2,8 milionu lidí. Důchody se podle zákona obvykle sepisují v lednu. Doposud je podpořila inflace a poloviční nárůst reálných mezd. Vzhledem k tomu, že reálné mzdy nerostly, lednové zvýšení odráželo pouze inflaci. Podle míry inflace 1,3 procenta by se měl průměrný starobní důchod zvýšit o 264 korun. Kolem 100 korun ale dostanou všichni důchodci. Jednotná část důchodů by měla odpovídat jedné desetině průměrné měsíční mzdy, která bude v příštím roce téměř 44 tisíc, uvedlo ministerstvo. Pevná část důchodu činí 4 040 až 4 400 korun. Musí se tedy zvednout o 360 korun. Od ledna se také zvýší zvláštní penzijní příspěvky pro bojovníky za svobodu druhé světové války (1939-1945) a jejich pozůstalé. Tyto příspěvky by se měly zvýšit o 5,2 procenta. Odbojáři by měli dostávat 2 816 korun místo současných 2 676 korun měsíčně a pozůstalí 1 408 korun místo 1 338 korun. Příspěvek dostává asi 7 000 lidí a výdaje příštího roku budou asi 4,2 milionu korun. Ministryně práce Marion Jurecká (KDU-ČSL) uvedla, že lednový plán zvýší výdaje na důchody v příštím roce přibližně o 12,3 miliardy korun. V roce 2024 by mělo jít na důchody ze státního rozpočtu více než 706 miliard korun, což je třetina všech státních výdajů, 32,5 procenta. Z důchodů se počítá s výběrem téměř 664 miliard korun. V důsledku toho bude důchodový systém nadále deficitní. Očekává se, že pomalejší zvyšování důchodů a přísnější pravidla pro předčasné starobní důchody, která vláda zavedla letos, budou pomalu zvyšovat deficit. Novela nabyla účinnosti loni v říjnu. Podle toho budou důchody indexovány v lednu 2025. Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení v září pobíralo téměř 2,37 milionu lidí, invalidní a vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod 468 200 lidí. Desetitisícové důchody poskytují ministerstva obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrný starobní důchod je o několik tisíc vyšší (1 dolar = 22,376 korun)kva/dr.