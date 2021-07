Nový iPad Mini může být schopen nahradit váš notebook

obrázek : Caitlin McGarry / Gizmodo

Nový a svěží vzhled není jedinou změnou, kterou očekáváme iPad tento podzim. podle 9 až 5 Zpráva pro MacNejmenší iPad dostane procesor A15, USB-C a magnetický inteligentní konektor. Bude to velká dávka v souboru Procesní výkon, Ale také to znamená, že můžete Jako náhradu za notebook použijte nejmenší iPad.

S odvoláním na anonymní zdroje od společnosti Apple, 9to5 Mac tvrdí, že čip A15 – který bude také napájet sestavu iPhone 13 – bude obsahovat stejnou 5nm procesní technologii jako A14. Další zajímavou informací je, že Apple pracuje na výkonnější verzi A15X. FIFA Od čtvrté generace iPad M napájeno ini Poháněno čipem A12, který napájí také iPhone XS, XS Max, XR a osm Desátý – iPad a tato generace Druhá generace iPadu Air. Od zavedení A12 Bionic v roce 2018 se objevilo několik čipových sad řady A – přesněji A12X, A12Z, A13 a A14 – takže tento skok by měl mít smysl.

pohyb 7 až 5 nm nemusí být příliš dramatické. Jedná se však o náznak, že Apple do iPadu m vkládá velké naděje ini redesign. Podle 9to5Mac, Velbloud Plánuje pouze upgrade A12 v iPadu základní úrovně na A13, což není obrovská podpora.

Přidání USB-C a inteligentního konektoru je dalším důkazem toho, že Apple se snaží lidem dát větší důvod zvolit si menší iPad. . Pro začátek se tím odemkne iPad m Přistupuje k mnohem širší škále periferních zařízení a zvyšuje jejich kompatibilitu s iPad Pro a iPad Air. Smart Connector také naznačuje, že se můžeme dočkat velmi malé klávesnice kompatibilní s iPadem mini.

dříve v tomto roce, Bloomberg Také jsem zmínil, že iPad Mini byl způsoben zásadním přepracováním, které by zbavilo domácí tlačítko a mělo tenčí rámečky. Kvůli těmto změnám, str Ming-Chi Kuo, analytik ve výslužbě Říká, že očekává iPad m Zobrazit ini pro skok z aktuálního 7.9 palce do Mezi 8,5 a 9 palci.

Větší obrazovka, větší kompatibilita s příslušenstvím a periferiemi, rychlejší procesor? Tyto změny kromě skutečnosti, kterou iPadOS 15 přinese Některé skvělé funkce pro multitasking a produktivitu? Jistě, Apple se opravdu snaží prodat nám iPad m ini jako pracovní zařízení. To není překvapující. Apple dělá každý nákup iPadu přitažlivějším, lol se smíšenými výsledky. Koho znáš? To může být právě to, co nejmenší tablet Apple potřebuje. Koneckonců, iPad m Tento ona má Taky Trápný iPad ze sady. Uvidíme, zda se tyto aktualizace změní.