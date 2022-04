Vyšší americký generál: Možnost „velkého mezinárodního konfliktu“ se zvyšuje

Milley řekl, že ruská invaze na Ukrajinu byla „největší hrozbou pro mír a bezpečnost v Evropě a možná i ve světě“ za jeho 42 let americké vojenské služby, ale dodal, že je „povzbudivé“ vidět, jak se svět shromáždil kolem Ukrajiny.

„Ruská invaze na Ukrajinu hrozí, že podkope nejen evropský mír a stabilitu, ale také celosvětový mír a stabilitu, za jejichž obranu můj otec a generace Američanů tak tvrdě bojovali,“ řekl Milley.

„Nyní stojíme před dvěma světovými mocnostmi: Čínou a Ruskem, které obě disponují významnými vojenskými schopnostmi a mají v úmyslu zásadně změnit pravidla na základě současného světového řádu,“ dodal Milley. „Vstupujeme do světa, který se stává turbulentnějším a potenciál velkého mezinárodního konfliktu roste, nikoli klesá.“

Zákonodárci obou stran se při slyšení zaměřili na zbraně dodávané na Ukrajinu a zeptali se, zda by se dalo udělat více, protože Ukrajina nadále požaduje dodatečné kapacity.

„Jedna z největších otázek, která bude v tomto výboru položena, je: ‚Jak můžeme udělat víc?‘,“ řekl Adam Smith, předseda Sněmovny ozbrojených sil, demokrat státu Washington, na začátku slyšení. „Jak se můžeme ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom jim pomohli?“

Zástupce Mike Rogers z Alabamy, nejvyšší republikán ve výboru, řekl, že podpoří Spojené státy při zřizování stálých základen ve východních zemích NATO, jako je Polsko a pobaltské státy, aby odradily Rusko. Milley řekl, že podpoří vytvoření stálých základen, ale dodal, že věří, že americké síly by je měly střídat, aby vytvořily odstrašující síly, aniž by vznikaly náklady na stěhování rodiny, zřizování škol a další opatření vyžadovaná při zřizování stálé americké základny v zámoří.

„Myslím, že mnoho našich evropských spojenců, zejména ti v pobaltských státech nebo Polsku nebo Rumunsku nebo kdekoli jinde, jsou velmi ochotni vytvořit trvalé základny,“ řekl Milley. „Postaví to, zaplatí za to atd., takže se tím můžeme pohybovat střídavě. Získáte tedy efekt trvalé přítomnosti vojska, ale skuteční jednotliví vojáci nebo námořníci nebo letci nebo mariňáci nebyl tam trvale umístěn 2-3 roky“.

Austin uvedl, že NATO stále diskutuje o tom, jak posílit svou stálou přítomnost ve východní Evropě. „Kdyby NATO uznalo za vhodné změnit svou stopu, určitě bychom toho byli součástí,“ řekl Austin.

Několik republikánů se Milleyho a Austina zeptalo, zda Spojené státy selhaly ve svém úsilí odradit ruského prezidenta Vladimira Putina od útoku na Ukrajinu. Milley odpověděl, že nevěří, že by Putin mohl být odstrašen, pokud by se americké síly nerozmístily z Ukrajiny – tento scénář by nedoporučoval, kdyby to bylo navrženo.

„Upřímně řečeno, kromě nasazení amerických vojenských sil na Ukrajině si nejsem jistý, zda to bylo odstrašující. To byl jeho dlouhodobý cíl už léta,“ řekl Milley. „Myslím si, že myšlenka Putina odradit invazi na Ukrajinu, odradit ho Spojenými státy, by vyžadovala závazek amerických vojenských sil, a myslím, že by to riskovalo ozbrojený konflikt s Ruskem, což bych rozhodně nechtěl. neporadím.”

Milley poznamenal, že sankce „mají velmi špatnou pověst v odvrácení agrese“, ale uvedl, že se jim podařilo uvalit značné náklady na Rusko za jeho agresi.

„Smyslem sankcí je uložit obrovské náklady v případě invaze a tyto velké náklady a sankce plus kontroly vývozu buší do zad ruské ekonomiky, když mluvíme,“ řekl.

Austin později dodal, že kdyby Spojené státy „poslaly na Ukrajinu vojáky, aby bojovaly proti Putinovi, byl by to jiný příběh“.

„Ale rozhodli jsme se, že to neuděláme, a rozhodli jsme se ze správných důvodů a já tato rozhodnutí podporuji,“ řekl Austin a dodal, že nechce spekulovat o tom, co by čínští lídři mohli vyvodit z toho, co se objevilo na Ukrajině. co se týká Tchaj-wanu.

Milley obhajovala politiku americké armády, která požadovala, aby vojáci dostávali vakcíny proti Covid-19 v reakci na četné dotazy republikánů, kteří se ptali, zda by členové služby měli být propuštěni za odmítnutí očkování, když se počet vojáků v armádě zmenšil.

Milley poznamenal, že členové služby musí v rámci vstupu do armády podstoupit několik očkování, jako je vakcína proti antraxu, a uvedla, že vakcína Covid-19 přispěla k silné připravenosti.

v horké chvíli, Austin se dostal do hádky S představitelem Mattem Gatesem floridský republikán obvinil Pentagon, že se příliš soustředí na „bdělost“ spíše než na obranu.

Austin očividně obvinil Gatese, že je „ostudou své země“ tím, že zpochybňuje schopnosti americké armády, a oba muži na sebe v několika bodech křičeli.

Gates obvinil Pentagon, že udělal „chybu“, když předpověděl, že Rusko během několika dní napadne Ukrajinu a že Taliban loni Afghánistán nepřevezme. „Úplně to vyhodilo do povětří ty výzvy a možná by bylo lepší, kdybychom to řešili, kdyby NDU opravdu udělala trochu více na strategii a trochu méně na ostražitosti,“ řekl Gates.

„Napadlo vás někdy, že Rusko nenapadlo Ukrajinu kvůli tomu, co jsme udělali my a co udělali naši spojenci?“ zeptal se Austin. „Přemýšlel jsi o tom někdy?“