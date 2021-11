Studie lidí v Kataru zjistila, že opětovné nakažení virem Covid-19 je vzácné a závažné onemocnění je vzácné

Studie, publikovaná ve středu v New England Journal of Medicine, zjistila, že mezi 353 326 lidmi, kteří se nakazili Covid-19 v Kataru, bylo jen málo potvrzených infekcí a opakované infekce byly vzácné a obecně mírné.

První vlna infekcí zasáhla Katar mezi březnem a červnem 2020. Nakonec asi 40 % populace mělo detekovatelné protilátky proti COVID-19. Poté země zažila další dvě vlny od ledna do května 2021. To bylo před nejnakažlivější deltou variantou.

Aby vědci z Weill Cornell Medical College v Kataru zjistili, kolik lidí se znovu nakazilo, porovnali záznamy lidí s potvrzenou infekcí PCR mezi únorem 2020 a dubnem 2021. Vyloučili 87 547 lidí, kteří se nechali očkovat.

Vědci zjistili, že ze zbývajících případů bylo 1304 infekcí. Střední doba mezi prvním onemocněním a reinfekcí byla asi 9 měsíců.

Z těch, kteří se znovu nakazili, byli pouze čtyři natolik závažní, aby mohli jít do nemocnice. Neexistují žádné případy, kdy by lidé byli natolik nemocní, že by potřebovali léčbu na jednotce intenzivní péče. Z původních případů bylo 28 považováno za kritických. Mezi infikovanou skupinou nedošlo k žádnému úmrtí, zatímco u primárních infekcí bylo sedm úmrtí.

„Když máte mezi tolika lidmi jen 1300 infekcí a čtyři případy vážného onemocnění, je to docela fajn,“ řekl John Alcorn, odborník na imunologii a profesor pediatrie na University of Pittsburgh, který se této studie nepodílel.

Studium má limity. Stalo se tak v Kataru, takže není jasné, zda se virus bude chovat stejným způsobem i jinde. Práce byla provedena, když byly alfa a beta varianty příčinou mnoha reinfekcí. Bylo zaznamenáno 621 neidentifikovaných a 213 případů viru „divokého typu“. O delta variantě, která je nyní dominantním kmenem, nebyla ani zmínka. To by mohlo mít vliv na počet reinfekcí.

předchozí studie Ukázalo se, že přirozená imunita snižuje riziko infekce. jedna studie Bylo provedeno v Dánsku a zveřejněno v březnu a zjistilo se, že většina lidí, kteří se nakazili Covid-19, se zdála být chráněna před reinfekcí, která zůstala stabilní déle než šest měsíců, ale kontrola demografických údajů těch, kteří se znovu nakazili, ukázala, že většina z toho byli lidé, kteří uvedli, že je jim 65 let nebo více. . Tato studie neříká, jak dlouho bude ochrana trvat, stejně jako nová katarská studie.

Vlastní výzkum přirozené imunity společnosti Alcorn ukazuje, že hladiny protilátek se také značně liší od člověka k člověku. Vědci stále nevědí, jaká je hladina ochranných protilátek, ale v některých případech hladiny po infekci nemusí stačit k tomu, aby někdo znovu neonemocněl.

„Musí se zjistit, zda tato ochrana před těžkým onemocněním při opětovné infekci trvá déle, podobně jako imunita, která se vyvine proti jiným sezónním koronavirům ‚nachlazení‘, které vytvářejí krátkodobou imunitu proti opakování mírné infekce, ale dlouhodobou imunitu proti onemocnění. Nejzávažnější při reinfekci,“ uvedla studie. „Pokud je to případ SARS-CoV-2, virus (nebo alespoň dosud studované varianty) by mohl přijmout mírnější vzorec infekce, když se stane endemickým.“

Dr Kami Kim, specialistka na infekční onemocnění, která není spojena s touto studií, uvedla, že lidé musí být opatrní, aby nenabyli falešného dojmu, že to znamená, že lidé nemusí být očkováni, pokud se nakazí virem Covid. -19.

„To je jako zeptat se, jestli potřebuješ airbagy a bezpečnostní pásy?“ řekl Kim, ředitel Divize infekčních nemocí a mezinárodní medicíny University of South Florida. „To, že máte airbagy, neznamená, že vám bezpečnostní pásy nepomohou a naopak. Je dobré mít ochranu pro oba.“

Kim řekla, že to nestojí za riziko s touto nemocí, zejména proto, že infekce s sebou může přinést dlouhodobé následky. „Riziko infekce virem Long-Covid je mnohem vyšší než riziko očkování,“ řekla Kim.

Očkování chrání nejen jednotlivce před nákazou, ale také chrání komunitu.

„Moderní medicína je mnohem lepší a lidé dostávají rakovinu a žijí s autoimunitními chorobami a daří se jim. Pokud si nejste velmi blízcí, ne vždy víte, kdo je nejvíce ohrožen, že onemocní vážnější chorobou, a můžete doslova lidé, na kterých vám záleží, jsou ohroženi, pokud onemocní a odhalí je,“ řekla Kim. „Bez očkování se nemůžete vrátit do normálního života.“

Snížení počtu onemocnění také omezuje možnost rozvoje více variant, variant, které mohou být nebezpečnější, než je v současnosti běžné.

Z této studie plyne další důležité ponaučení, řekl Alcorn.

„Vakcíny jsou stále nejlepší způsob, jak se musíme dostat na stejné místo, kde byli tito lidé infikováni, určitě,“ řekl Alcorn. „Hlavní zjištění z této studie je, že prostřednictvím očkování a zotavením se z infekce se dostaneme na úroveň, kdy každý má určitou úroveň ochrany.“