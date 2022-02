Curling smíšených čtyřher: USA vs. Česká republika Live Stream: Sledujte online, TV kanál, Čas zahájení – Jak sledovat a streamovat Major League & College Sports

Spojené státy ve svém posledním zápase prohrály s Kanadou (2:7), čímž se dostaly z nerozhodného výsledku o poslední slot play-off na zimních olympijských hrách v roce 2022 ve smíšené čtyřhře v curlingu na šesté místo. V tie-breaku nyní prohrají s Kanadou, Itálií a Norskem, zbývají už jen tři zápasy, počítáme-li dnešní proti České republice, která by dnes vypadla s prohrou.

Smíšené čtyřhry zahrnují spoustu strategie a týmové práce, abyste našli ten správný herní plán, abyste porazili své soupeře:

Spojené státy skončily předposlední ve smíšené čtyřhře v curlingu v prvním ročníku turnaje a chtějí letos odskočit silněji, ale po prohře s Kanadou jsou v pozici, kdy možná budou muset vyhrát, aby se dostaly do play-off.

Pokud ne, nejlepším umístěním, které mohou dosáhnout, by bylo páté místo z 10 zapojených zemí v tomto roce.

Po dnešku zbývají Spojeným státům dva zápasy proti Velké Británii (4-2) a Švýcarsku (2-4). K postupu do play off budou potřebovat hodně pomoci. Jejich nejlepší umístění by bylo 6-3, s výhrou a tie-breakem nad Velkou Británií a Norsko by potřebovalo, aby prohrálo jeden ze svých posledních tří zápasů proti Velké Británii, Švédsku a Švýcarsku.

Pro Česko prohrálo poslední tři zápasy po startu 2:1 na ZOH 2022. S výhrou 7:6 nad Norskem a výhrou 8:2 nad Austrálií vypadaly dobře.

Na stole stále zbývá spousta možností pro týmy, jak se dostat do play off a mít možnost skončit na stupních vítězů.

