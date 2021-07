Proč je náhodný výběr v bojových hrách tak flexibilní

Snímek obrazovky : Nintendo / Kotaku

Minulý týden bylo vydáno vydavatel GameMill Entertainment Nickelodeon All Star Brawl, bojová hra s ikonickými postavami Nickelodeonu, jako jsou SpongeBob SquarePants a Nigel Thornberry, a ten chlápek s roztomilou tváří. Mezi memy můžete vidět potenciální hráče diskutující o tom, kdo by byl nejsilnějším bojovníkem (samozřejmě Patrick Star) a koho plánují řídit (také Patrick Star), i když to ještě není zdaleka propuštěno. Říkám, že taková diskuse je zbytečná.

Správná odpověď není vůbec žádná.

rvačky všech hvězd vypadá legitimně Senzační jediný klon S potenciálně lepšími funkcemi internetu Z bojové hry Nintendo. Pokud hrajete náhodně Všechny hvězdy Postava, narážející na někoho, kdo bojuje jako „hlavní“ – Aka, ten, kterého hodně hráli – jsem si hned zvykl prohrát. Volba náhodného telegrafu má za následek také úroveň sebevědomí nalezenou pouze u hráčů, kteří skutečně vědí, co dělají.

Jistě, můžete technicky „prohrát“ konkrétní zápas po výběru náhodného bojovníka, ale vždy můžete tuto ztrátu vrátit k nevyrovnanému zápasu. Možná, že vrtkavé rozmary osudu vám poskytnou bojovníka, kterého jste zvládli. S největší pravděpodobností si vás spletli s někým, koho neznáte – nebo jste nikdy předtím nehráli. No tak, jak je to vyvážená míra dovedností? Tato hra byla nerovným hracím polem. Váhy se o vás opíraly ze skoku.

Mezitím výhra znamená, že můžete říci, že máte slávu i přes všechny šance. Váš soupeř dostal celou sadu, vybral si bojovníka, který (pravděpodobně) byl v tom nejlepší, a ještě pořád Ztraceni – proti někomu, kdo neměl ve věci co říct, s kým bojovali.

Jinými slovy, je to scénář, kdy každý vyhraje, alespoň pro vás, „náhodný“ výběr.

Tuto lekci jsem se naučil tvrdě, často přes pět iterací a stovky, ne-li tisíce hodin Super Smash Bros., dlouhotrvající platformová bojová hra od Nintenda. Jeden muž v naší oblasti Senzační Tato skupina je bodem osobní hrdosti na to, že je účinným výtržníkem se všemi postavami na seznamu. Když potkáme ostatní Senzační Hráči v barech nebo na večírcích, k tomu nevyhnutelně dojde.

„Kdo je tvůj šéf?“ Lidé se budou ptát.

“Nikdo,” řekne s mrtvou důvěrou někoho, kdo ví, že vyhraje. „Všichni,“ dodal a pokrčil rameny. “náhodný.”

je blázen.

Pravidelně, když vybíráme bojovníky, přesune kurzor na políčko „náhodné“. Každý si pak povzdechne a pohne také svými kurzory. Jinak by nás odsoudili ke zbabělcům. Žádná vítězství to nedělají opravdu Číslo. Jakékoli ztráty jsou dvojnásobné. Známe pravidla.

Na druhou stranu, hraní za těchto podmínek bylo celoročním tréninkovým kempem, který mě povýšil na mnohem lepšího hráče, než bych byl, kdybych zůstal s Yoshi, Roy nebo L-Manem pro každou hru. Podívej, nebudu stát na podstavci a tvrdit, že teď jsem skvělý – nebo dokonce jen dobrý – s každou písní Senzační bojovník. Ale v tomto okamžiku jsem rozumně zapadl do seznamu 912 znaků Hra Super Smash Bros. Ultimátni. V zásadě, když si ty a já srovnáme a vybereme naše „nejlepší“ bojovníky, můžete vyhrát. Ale pokud souhlasíme s tím, že si nás hra vybere? To je další příběh.

Chcete na to dát peníze?