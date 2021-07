Super Rush konečně opravil golf

Mario Golf: Super Rush Snímek obrazovky : Youtube

Golf nemusí být nutně špatná hra, o čemž svědčí skutečnost, že je po generace populární zábavou po celém světě. ale je to soubor Hloupý Hra, která je nahrazena pouze použitím golfových vozíků nebo odstraněním všech nudných věcí, kde se nic neděje, a jejich nahrazením větrnými mlýny, vodopády a piráty. Do teď! Vydáno minulý týden společností Nintendo Mario Golf: Super Rush, nejnovější položka v jeho pokračující sérii sportovních her Super Mario, a vypadá to, že vývojáři v Camelotu konečně opravili nejnudnější sportovní hru lidstva.

Je to všechno díky několika zvratům v pravidelném golfovém vzorci: jedním z nich je to Super spěch Umožňuje vám i ostatním hráčům hrát současně, hrát společně na rozdělené obrazovce, aniž byste museli trpělivě čekat, až na vás přijde řada, nebo klidně sedět, zatímco vaši soupeři po vyřazení zasáhnou. Nazývá se další inovace, která si skutečně zaslouží začlenění do „skutečného“ golfu. rychlost golfu. V tomto režimu jde o to, kdo se dostane do díry PrvníMusíte také běžet k míči místo toho, aby se k němu automaticky přesunul jako ve většině ostatních golfových videoher. Dokonce můžete své protivníky vytlačit z cesty nebo se je pokusit porazit při běhu na speciální posílení a každá postava má speciální schopnosti, které dokáží odhalit vaše soupeře nebo jejich koule z cesty a dát jim to všechno Mario Kart– Okraj v duchu toho, že je vždy vteřinu od úplné katastrofy.

Je to asi všechno směšnější – i když upřímné Mario Kart– Bitevní režim je hektický a příliš složitý na to, aby byl něco jiného než chaotický chaos – ale hra celkově svědčí o tom, jak dobrý je Nintendo při vstřikování Mario charakter v těchto sportech. Tento golf je stále rozpoznatelný, i když jsou zapnuty některé z bizarnějších možností, je to jen vynikající verze golfu, díky níž je každá jiná verze golfu … hloupá.

Taky, Super spěch Představuje novou zábavnou řadu kostýmů Mushroom Kingdom, kde většina postav nosí honosný golfový oděv, aby mohli trávit čas udeřením do kravat. Bowser má strašně červené a černé číslo Guy Fieri, Peach má pěknou golfovou sukni a dokonce i Ropucha se pobaví tím, že si přes obvyklou houbovou čepici položí klobouk malého golfisty. OH Počkej, Nintendo řekl, že je to vlastně součást jeho hlavy a ne klobouk Před pár lety ano Mario Golf: Super Rush Možná je klobouk pouze základním potvrzením této skutečnosti ve vesmíru a je méně veselý než klobouk na klobouku. (Tenhle je pro vás scénáristy.)