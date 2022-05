Brooke se připravuje na hlasování v druhé polovině mistrovství Evropy

Brooke Scullionová, nadějná na Eurovizi v Irsku, říká, že se dnes večer připravuje na druhé semifinálové hlasování, ale soustředí se na to, aby svou píseň umístila na PalaOlimpico v Turíně.

22letá Derry dnes večer vystoupila na pódium, aby zahrála svou píseň Shameless Pop Kiss. to je bohaté, V naději, že se jim podaří prolomit irskou sérii smůly na Eurovizi a kvalifikovat se v sobotu do Velkého finále.

V rozhovoru pro Zoom z Turína řekla: „Když jsem se účastnila Eurosongu, byla jsem při hlasování nervózní. Myslela jsem, že budu zvracet do bot! Dnes večer se zaměřím na vystoupení.“

Babičky Brooke přiletěly do Turína v úterý, aby ji rozveselily, a ona už má velkou podporu od bývalých irských hvězd Euro včetně vítězky mistrovství Evropy z roku 1970 Dany a bývalého irského člena Ryana O’Shaughnessyho, kteří jí poslali zprávy pro štěstí.

Ke stažení tohoto obsahu YouTube potřebujeme váš souhlasYouTube používáme ke správě dalšího obsahu, který může na vašem zařízení nastavovat soubory cookie a shromažďovat údaje o vaší aktivitě. Zkontrolujte prosím jejich podrobnosti a přijměte je, abyste mohli nahrát obsah.Spravovat předvolby

Včera, bývalý brooke Hlas Spojeného království Mentorka Megan Trainor patřila mezi televizní a hudební hvězdy, které se objevily ve videu s přáním pro ni, spolu s Micahem, JC Stewartem, Nikki Byrne, Ronan Keating, Ryan Tuberidy, Steve Carrigan z Kodaline a bývalý irský vstup Dustin Turkey.

„Myslím, že všichni jsou letos opravdu nadšení. Je tu opravdu dobrá atmosféra a beru to opravdu vážně.“ Brock řekl, že je to desáté vystoupení, které se dnes večer představí.

„Toto je test pro mě a mé schopnosti, takže doufám, že se v sobotu kvalifikuji a po ní budu moci jít nahoru. Jdu si zajezdit!“

„Bez ohledu na to, zda se kvalifikuji do finále nebo ne, doufám, že mi to umožní širší expozici v Evropě a hudbě, která bude následovat. tohle je bohaté Je ještě lepší a vyjde dva týdny po Eurovizi, aby lidé slyšeli novou hudbu.“

Dotaz, jestli je čas The Voice UK Vrátila to na Eurovizi a řekla: „Byla jsem nervózní jen jednou zvuk Boje byly, ale nikdy jsem na této show nebyl nervózní, protože jsem neměl absolutně žádná očekávání.

„Nebyl jsem v oboru dlouho a nevěděl jsem, jestli jsem na tuto pozici dost dobrý a na čem jsem další dva roky pracoval. zvuk Budoval mou hudbu a moji kariéru.

„Tentokrát je to hodně pod tlakem a mnohem více vzrušení – pravděpodobně proto, že teď mám od sebe očekávání.“

Dodala: „Je to velký tlak a cítím, že pokud dokážu přijmout tento tlak a odvést výkon, o kterém vím, že jsem schopná, jsem pro toto odvětví perfektní, takže je to pro mě zkouška a doufejme, že se kvalifikuji na sobotu a poté budu moci jít nahoru.“ Prostě letím!“

Kolem Brooke byl dobrý rozruch tohle je bohaté Během několika posledních týdnů v Turíně, ale ukrajinský Kalush Orchestra zůstal favoritem na vítězství v sobotu večer.

Během svého prvního semifinále v úterý večer sklidili velký potlesk, když si zarezervovali místo v sobotním Velkém finále v Turíně se svou písní, StefaniaKromě Arménie také Řecko, Island, Litva, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko a Švýcarsko.

Může však existovat šance, že vřelé přivítání Irska vůči ukrajinským uprchlíkům po ruské invazi do země by mohlo znamenat vlnu podpory pro Brooke z východoevropských národů v dnešním velmi důležitém hlasování.

„Všichni dělají, co je v jejich silách, a myslím, že Irsko odvedlo opravdu dobrou práci při pomoci uprchlíkům,“ říká Brooke.

„Vím, že Ukrajina si povede dobře, a to je skutečná podpora, kterou potřebují. Doufám, že to pomůže, ale nejsem si jistý.“

Alan Corr @CorrAlan2

Semifinále Eurovision Song Contest bude k vidění na RTÉ 2 od 20:00 dnes večer

Zde jsou písně a pořadí dnešního semifinále Eurovision Song Contest:

Ke stažení tohoto obsahu YouTube potřebujeme váš souhlasYouTube používáme ke správě dalšího obsahu, který může na vašem zařízení nastavovat soubory cookie a shromažďovat údaje o vaší aktivitě. Zkontrolujte prosím jejich podrobnosti a přijměte je, abyste mohli nahrát obsah.Spravovat předvolby

Finsko: The Rasmus – Jezábel

Izrael: Michael Ben-David jsem

Srbsko: Konstrakta – v Corpor Sano

Ázerbájdžán: Nader Rostamli – Vraťte se

Ke stažení tohoto obsahu YouTube potřebujeme váš souhlasYouTube používáme ke správě dalšího obsahu, který může na vašem zařízení nastavovat soubory cookie a shromažďovat údaje o vaší aktivitě. Zkontrolujte prosím jejich podrobnosti a přijměte je, abyste mohli nahrát obsah.Spravovat předvolby

Gruzie: cirkusový cirkus – zamkni mě

Malta: Emma Muscat – Jsem to, co jsem

San Marino: Achille Lauro – striptérka

Austrálie: Sheldon Riley – Nejsou stejné

Kypr: Andromache – Ale

Irsko: Brooke – tohle je bohaté

Severní Makedonie: Andrea – kruhy

Estonsko: Stefan – nadějný

Rumunsko: WRS – lámame

Polsko: Ochman – řeka

Černá Hora: Vladana – stejný

Belgie: Jérémie Makiese – chybíš mi

Švédsko: Cornelia Jacobs – drž mě blízko

Česká republika: My Domi – Světla jsou zhasnutá