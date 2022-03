Hlavy států osmičky Evropské unie vyzvaly k jednání o členství Ukrajiny

ruské síly Bombardovali rezidenční čtvrť v druhém největším městě na Ukrajině Nejméně devět lidí bylo v pondělí zabito raketami a několik velkých výbuchů bylo slyšet v centru hlavního města Kyjeva, když se v Bělorusku blížila jednání mezi delegáty obou stran.

Spusťte útoky a výbuchy Rusko se stále více izoluje Ze zbytku světa, zejména západních zemí, které na zemi uvalily řadu sankcí od té doby, co minulý týden zahájila invazi na Ukrajinu.

Bombardování ve městě Charkov Starosta Ihor Terekhov uvedl, že v pondělí bylo zabito devět civilistů, včetně tří dětí, a 37 zraněno. CNN kontaktuje ruské úřady, aby se k útoku vyjádřily.

Podle videí na sociálních sítích geograficky umístěných CNN bylo vidět několik raket explodujících těsně v obytné části čtvrti Saltivka, poblíž supermarketu na severovýchodě města, na který se opakovaně zaměřovala ruská armáda.

Ukrajinská generální prokurátorka Irina Venediktová popsala situaci v Charkově jako „peklo“ a zveřejnila na Facebooku video, na kterém střela zasáhla kuchyňské okno a utrhla nohu ženě, která uvedla, že později zemřela v nemocnici.

Skončily také rozhovory mezi ruskými a ukrajinskými představiteli V pondělí brzy večer reportéři CNN v Kyjevě slyšeli několik velkých explozí následovaných sirénami po celém městě.

Poradce ukrajinského prezidenta Michailo Podolak novinářům řekl, že obě strany jednaly o „příměří a ukončení bojů na ukrajinském území“.

Podoljak řekl, aniž by zacházel do podrobností, že se obě strany vrátí do svých hlavních měst, aby se poradily, zda implementovat řadu „usnesení“.

„Obě strany jednaly o dalším kole jednání, kde by bylo možné tato rozhodnutí rozvinout,“ řekl.

Kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v pondělí dříve uvedla, že Ukrajina dříve požadovala „okamžité příměří a stažení ruských sil“.

