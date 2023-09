Starfield nakonec nevyžaduje rychlé cestování… tak nějak

Pluto není planeta. Toto už by nemělo být kontroverzní prohlášení, ale znovu rozdmýchává nové vzrušení s vydáním epického vesmírného RPG, hvězdné pole. Vývojář a streamer Alanah Pearce chtěla zjistit, zda epické vesmírné RPG Bethesdy skutečně vyžaduje rychlé cestování pro veškeré meziplanetární cestování, a to tím, že se vydala na sedmihodinovou cestu ze Země na trpasličí planetu.

Toto výpravné dobrodružství o dospívajících dinosaurech odsouzených k záhubě působí velmi reálně

hvězdné pole Hráči hodlají využít rychlého cestování k přesunu mezi planetami a slunečními soustavami. Ke zklamání mnohých, kteří doufali v přirozenější schopnost létat z jedné oběžné dráhy na druhou, se široce spekulovalo, že hra místo toho posílá hráče do skyboxů obklopených sluneční soustavou s neobydlenými planetami pouze dekoracemi na stěnách. . Neohrožený průzkumník, podcaster a spisovatel ze studií Santo Monica, Alana Pierce se rozhodla zjistit pravdu.

Snímek obrazovky : Alana Pierce / Bethesda / Twitch / Kotaku

Pearceovým plánem bylo proletět známými cestami Mléčné dráhy, aby zjistil, zda lze tyto další světy dosáhnout pomocí hráčovy vesmírné páry. Chcete-li to provést, plán byl ukázat na místo a poté nechat hru běžet, zatímco spala. Nicméně propíchněte První problém byl, kam jít. začínající Při pokusu zamířit na Zemi se ukázalo, že díky velmi realistickým planetárním drahám hry by bylo nerealistické přesně mířit před spaním. Místo toho bylo po dlouhém zvažování rozhodnuto nasměrovat loď napravo od Pluta.

Přečtěte si více: 17 věcí, které bych si přál vědět, než jsem začal hrát Starfield

Ukazuje se, že to není tak jednoduché. Nikdy to není tak jednoduché. Pokaždé, když konzole Xbox od Pearce usnula, hra se pozastavila, což znamená, že v noci nastala období, kdy nedošlo k žádnému pokroku, dokud se streamer neprobudil, aby stiskl A, a pak znovu usnul.

Když se probudíš o sedm hodin později Co Pearce jednoznačně dokazuje je, že hra nepoužívá sky truhly. Sluneční soustavy zobrazené na této masivní vesmírné mapě jsou skutečné a jako skutečná věc se většinou skládají z děsivě rozsáhlých oblastí vůbec ničeho. A teď byla 47 kilometrů od těla trolla.

V tomto okamžiku byly textury výrazně rozmazané, což naznačuje, že Bethesda neměla v úmyslu, aby to někdo udělal. Spíše to potvrzuje, že když Pearce skutečně dosáhl neplanety, proletěl přímo povrchovou kůží Pluta a na určité úrovni vstoupil „do něj“, načež transneptunský objekt Stala se neviditelnou a odhalila zbytek prostoru kolem své lodi.

Dostat se na druhou stranu se ukázalo poněkud obtížnější. Protože i přes nekonečné urážky Pluta pro jeho malé rozměry má stále průměr 2 376 kilometrů. Cestování těmito rychlostmi v subprostoru znamená, že by to trvalo hodiny. tak víš, Alana Pierce je zpět v posteli.

Po dalších pěti hodinách byla loď opět mimo planetu. Překvapivě Pearceová při tom uvedla, že byla tak unavená, že po návratu do postele omdlela a udeřila se do hlavy. Ale bylo to pro vědu.