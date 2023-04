Santa Barbara, Kalifornie (17. dubna 2023) – Bývalí Gauchos našli své pevné místo v nejvyšších úrovních profesionálního fotbalu ve Spojených státech i v zahraničí. Přečtěte si níže, abyste se dozvěděli o některých příspěvcích UCSB na MLS, USL a mezinárodních frontách.

Aktualizace MLS

Nyní je osmým rokem v MLS Emma Boatengová Objevil se ve 160 zápasech za Los Angeles Galaxy, DC United, Columbus Crew a jeho současný tým, New England Revolution.

Boateng vyhrál pohár MLS 2020, když byl členem Columbus Crew.

Michael Boxall Byl draftován týmem Vancouver Whitecaps FC jako první celkově draftová volba v doplňkovém draftu MLS v roce 2011. Po 19 zápasech s Vancouverem strávil Boxall další čtyři sezóny hraním mezinárodně na Novém Zélandu, v Austrálii a Jižní Africe.

Boxall se připojil k Minnesotě United v roce 2017 a od té doby je součástí týmu. Za šest sezón s týmem se objevil ve více než 150 zápasech, což je nejvíce od doby, kdy Minnesota vstoupila do MLS.

Nick DePuy Absolvent UC Santa Barbara z roku 2016 byl draftován Montrealským Impactem v prvním kole (celkově 19.) MLS SuperDraft 2017. Tento obránce strávil několik sezón v USL, než se v roce 2019 znovu připojil k MLS s LA Galaxy. V týmu Galaxy zůstal tři sezóny a odehrál 59 zápasů.

V roce 2021 se DePuy objevil ve 25 zápasech v celkové délce 1 856 minut a byl jmenován do týmu týdne MLS v týdnu 33 sezóny 2021. Středový obránce nyní hraje svou první sezónu v klubu Nashville.

Aktualizace USL

Po několika stážích v MLS, Lamar Batista Našel oporu v USL. Od roku 2021 je Batista členem tří různých organizací USL Championship a naposledy začátkem března podepsal smlouvu se San Antonio FC. Střední obránce se objevil ve více než 60 zápasech USL Championship během čtyř sezón.

útočník Will Binham V lednu 2023 podepsal smlouvu s členem USL League One Lexington Sporting. Baynham se připojuje k Lexingtonu na jejich úvodní sezónu v nové lize. Do Lexingtonu přichází po dvouletém působení v Queens Park FC ve Skotsku, kde v sezóně 2020-21 vstřelil pět gólů a přidal dvě asistence na jeho cestě k tomu, aby pomohl Queens Parku získat postup do skotské ligy One.

Záložník Sam Fletcher Svou profesionální kariéru začal s USL League Two, One Knoxville SC. Bývalý Gaucho pomohl Knoxville získat loni titul v Jihovýchodní divizi. Fletcher bude nyní pokračovat ve své profesionální kariéře v týmu USL League One.

Svůj profesionální debut si odbyl v Minnesotě United a nyní je členem Portland Timbers 2, organizace MLS Next Pro. Ismailia Gum Strávil tři sezóny v USL Championship League. V těchto třech sezónách odehrál Joum 51 zápasů a vstřelil šest gólů.

Po několika stincích v National Independent Soccer Association (NISA) Seo-in „Soso“ Kim V lednu jsem podepsal smlouvu s Lexington SC. Kim se připojí k dalšímu ex-Gaucho ve Will Payneham jako člen Lexingtonu. Kim bude soutěžit s Lexingtonem jako člen jejich inaugurační sezóny v NFL.

Po mezinárodním pochodu svědkem Ahinga Soleimaniová Hraje v Řecku, České republice, Novém Zélandu, Kanadě a na Maltě, kdo ví, že bude soutěžit za One Knoxville SC v USL League Two. Slimani podepsal dvouletou smlouvu s klubem Knoxville a bude soutěžit s klubem druhého ročníku.

Nyní ve své druhé sezóně v USL Championship League, Pěnová scéna Carson Podepsala s Memphis 901 FC víceletou smlouvu před sezónou 2023. Před svým příchodem do Memphisu provedl vom Steig 21 statistik na středním obránci za Loudoun United v sezóně 2022. Zaznamenal 117 odklizení a 43 zákroků. s přesností 88 procent.

Profesionální mezinárodní ligy

Po několika krátkých stintech v MLS a USL, Noah Billingsley Je zpět na rodném Novém Zélandu, nyní je členem Christchurch United. Billingsley podepsal s Christchurch United v den uzávěrky přestupů.

Rodney Michael Poté, co předtím hrál za Indy Elven a South Georgia Tormenta v USL, podepsal smlouvu s FK Mornar Bar v Černé Hoře. Michael byl také členem týmu Sierra Leone, který se zúčastnil tří přátelských utkání proti Jižní Africe, Demokratické republice Kongo a Alžírsku.