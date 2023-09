SpaceX se těší na letošní 60. start mise Starlink, jeden krok od dosažení rekordu – Spaceflight Now

Aktualizace 19:52 EST: SpaceX upravilo start T-0 na 21:31 EDT (0131 UTC). Poté má SpaceX další tři příležitosti ke spuštění mise Starlink 6-13 ve čtvrtek.

Aktualizace v 19:05 EST: SpaceX posunulo start T-0 na 20:40 EST (0040 UTC 1. září). SpaceX v příspěvku na X, dříve Twitteru, uvedla, že její vypalovací týmy monitorují účinky hurikánu Idalia na mysu.

Původní příběh:

SpaceX připravuje raketu Falcon 9 na její 60. orbitální start tohoto roku. Mise Starlink Group 6-13 je zaměřena na start nejpozději v 19:52 EDT (2352 UTC) ve čtvrtek 31. srpna s řadou 22 satelitů Starlink V2 Mini směřujících na nízkou oběžnou dráhu Země.

A s tímto a dalším startem z Kalifornie se SpaceX chystá překonat rekord, který stanovila v roce 2022 s 61 misemi.

Podle analytické společnosti tisková technikaSpaceX nadále dominuje trhu startů. V prvních dvou čtvrtletích roku SpaceX dosáhla 43 orbitálních startů. To je jen 10 z 53 spuštění od všech ostatních poskytovatelů launchů po celém světě ve stejném časovém rámci.

Jinými slovy, SpaceX mezi prvními dvěma čtvrtletími vypustila 447 209 kg hmoty kosmické lodi. Nejbližší startovací rampou byla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), která ve stejném období vypustila 47 034 kg.

SpaceX se chystala vyrovnat svůj startovní rekord z roku 2022 s misí z Vandenberg Space Force Base, která měla startovat ve čtvrtek ráno. Problém s motorem jednoho z motorů Merlin rakety Falcon 9 však pokazil to, co mohl být pro start SpaceX dvojnásobný den.

Cílem společnosti je v současné době zahájit tuto misi jménem Americké agentury pro rozvoj vesmíru nejpozději v pátek 1. září v 7:26 PDT (10:26 EDT, 1426 UTC). Zatím neposkytli aktuální informace o stavu problému s motorem. Další mise Starlink má dorazit na mys v neděli.

Počasí by také mohlo bránit startu Starlinku ve čtvrtek večer z Floridy. 45. meteorologická eskadra na stanici Space Force Cape Canaveral předpověděla, že při otevření startovacího okna existuje pouze 20procentní šance na příznivé počasí.

Tyto šance se zlepší na 60 procent na konci okna, které se zavírá ve 23:29 EST (0329 UTC 1. září). Během tohoto okna je pět rezervních příležitostí a dalších šest v příštím.

Booster podporující misi Starlink 6-13, koncové číslo B1077, již dříve absolvoval šest misí, včetně Crew-5. Přistane v Atlantském oceánu na palubě bezpilotní lodi SpaceX „A Shortfall of Gravitas“.

Další floridská dronová loď společnosti SpaceX, Just Read the Instructions, přitáhla do Port Canaveral dříve v ten den poté, co našla útočiště na Bahamách, když se Floridou a východním pobřežím prohnal hurikán Adalia.