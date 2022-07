Měny v podmínkách SDR – Trhy

Washington: Mezinárodní měnový fond (MMF), hodnoty státní pokladny ve smyslu zvláštních práv čerpání (SDR).

====================================================================================== July 05, 2022 ====================================================================================== Currency units per SDR SDR per Currency unit ====================================================================================== Currency 1-Jul-22 30-Jun-22 29-Jun-22 28-Jun-22 ====================================================================================== Chinese yuan 0.11216 0.112496 0.111938 0.111912 Euro 0.783897 0.782282 0.789041 0.790306 Japanese yen 0.00552978 0.00551223 0.00551211 0.00552473 U.K. pound 0.906539 0.911972 0.91212 0.916025 U.S. dollar 0.75194 0.753136 0.750253 0.748325 Algerian dinar 0.00514497 0.00514884 0.00514234 0.00514326 Australian dollar 0.513575 0.518835 0.517525 0.51844 Botswana pula 0.0609287 0.0610706 0.0614375 Brazilian real 0.141512 0.1438 0.143556 0.143431 Brunei dollar 0.539838 0.541124 0.540684 0.540112 Canadian dollar 0.584461 0.582585 0.58172 Chilean peso 0.000806733 0.000818653 0.000828716 0.000820991 Czech koruna 0.0316646 0.0316165 0.0318958 0.0319578 Danish krone 0.105376 0.105157 0.106065 0.106233 Indian rupee 0.00950692 0.00954036 0.00950438 0.00950899 Israeli New Shekel 0.213256 0.215182 0.217465 0.21779 Korean won 0.000578504 0.000582517 0.0005839 0.000582082 Kuwaiti dinar 2.45561 2.44821 2.44311 Malaysian ringgit 0.170547 Mauritian rupee 0.0165484 0.016627 0.0166767 0.016661 Mexican peso 0.0368929 0.0374071 0.0372439 0.0374449 New Zealand dollar 0.468496 0.467961 0.469021 0.471183 Norwegian krone 0.0756289 0.0755941 0.076558 0.0764541 Omani rial 1.95874 1.95124 1.94623 Peruvian sol 0.195665 0.197156 0.198495 Philippine peso 0.0136791 0.0136882 0.0137015 0.0136104 Polish zloty 0.166705 0.168017 0.168471 0.168629 Qatari riyal 0.206905 0.206113 0.205584 Russian ruble 0.013985 0.0143421 0.0146654 0.0141274 Saudi Arabian riyal 0.200836 0.200067 0.199553 Singapore dollar 0.539838 0.541124 0.540684 0.540112 South African rand 0.0458053 0.0460287 0.0466401 0.046786 Swedish krona 0.0730713 0.0736967 0.0737335 0.0744535 Swiss franc 0.782985 0.785089 0.78891 0.782767 Thai baht 0.0211594 0.0213432 0.0213906 0.0212237 Trinidadian dollar 0.111285 0.111524 0.110979 0.110763 U.A.E. dirham 0.205074 0.204289 0.203764 Uruguayan peso 0.0188197 0.0188931 0.0190091 0.0191515 ======================================================================================

Poznámky

(1) Hodnota amerického dolaru ve SDR je přijímajícím centrálním bodem součtu hodnot v dolarech na základě tržních směnných kurzů pro konkrétní množství prvních čtyř uvedených měn. Viz ocenění SDR.

Hodnota vyjádřená v SDR pro každou z ostatních výše popsaných měn je odvozena od reprezentativního směnného kurzu této měny vůči americkému dolaru, jak je stanoveno emitující centrální bankou, a hodnoty SDR pro americký dolar, s výjimkou íránského riál a íránský riál. Libyjský dinár a jeho hodnota je oficiálně vyjádřena přímo v jednotkách místní měny na jednotku SDR. Všechna čísla byla zaokrouhlena nahoru na šest platných čísel. Viz reprezentativní směnné kurzy pro vybrané měny.

(2) Hodnota v každé národní měně SDR je směnná hodnota každé národní měny v SDR, zaokrouhlená na šest platných číslic.

