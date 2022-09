NASA ustoupila od úterního startu Artemis I, čímž oddálila rozhodnutí ustoupit – Orlando Sentinel

S hrozbou toho, co se očekává, že bude hurikán Ian, se NASA v sobotu konečně zahodila a pokusila se v úterý spustit misi Artemis I k Měsíci z Kennedyho vesmírného střediska.

V neděli manažeři uvedli, že počkají déle, než se rozhodnou, zda vrátit masivní raketu Space Launch System o hmotnosti 5,75 milionů liber, 322 stop dlouhou, raketu Space Launch System, mobilní odpalovací zařízení a kosmickou loď Orion do bezpečí vozidla. Montážní budova.

V aktualizaci zveřejněné na webu NASA v neděli večer, toto rozhodnutí nepřijde dříve než v pondělí a možný pokles začne až v pondělí nebo brzy v úterý.

„Manažeři se v neděli večer sešli, aby probrali nejnovější informace o bouři od Národního úřadu pro oceán a atmosféru, US Space Force a National Hurricane Center, a rozhodli se znovu sejít v pondělí, aby umožnili další sběr dat přes noc, než se rozhodnou, kdy couvnout. vypnuto. NASA nadále upřednostňuje své zaměstnance. S ochranou raketového systému Artemis I a systému kosmické lodi,“ jak je uvedeno v aktualizaci.

Původně NASA naznačila, že pokles by mohl začít v neděli večer nebo brzy v pondělí.

S každou aktualizovanou předpovědí se účinky příchodu bouře odtlačují od vesmírného pobřeží. Zpočátku předpovědi naznačovaly, že vesmírné pobřeží může v úterý ráno cítit vítr o síle tropické bouře, přibližně ve stejnou dobu, jakou NASA zamýšlela spustit.

V současné době se očekává, že tropická bouře Ian ve středním Karibiku se v neděli večer nebo v pondělí ráno změní v hurikán a poté se přesune na sever přes Kubu do Mexického zálivu. Očekává se, že jeho epicentrum bude ve středu více než 100 mil od jihozápadního pobřeží Floridy s možným přistáním kdekoli od Panhandle až po Fort Myers jako hurikán kategorie 2 s větrem o rychlosti 105 mph až do pátku.

Trať konsensu z neděle 11:00 je středem bouře zacílené na Great Bend jižně od Tallahassee.

„Agentura zaujímá ve svém rozhodovacím procesu stupňovitý přístup, aby umožnila agentuře chránit své zaměstnance tím, že pro ně vyplní včas a bezpečně registr, aby uspokojil potřeby jejich rodin, a zároveň ochrání možnost posunout se kupředu s ostatními a příležitost zahájit činnost v roce aktuální okno, pokud se předpověď počasí zlepší,“ uvedlo první sobotní prohlášení.

Na pátečním briefingu manažeři mise poznamenali, že raketa byla certifikována tak, aby odolala silnému větru o rychlosti 85 mil za hodinu na odpalovací rampě. Ústup bude trvat asi tři dny, než se zařízení připraví na cestu a provede se pomalá 4-mílová cesta do VAB z odpalovací rampy 39-B. Dříve úředníci tvrdili, že rolování do az VAB by mohlo více zatěžovat hardware, takže pokud by mohli, bylo by nejlepší zůstat na odpalovací rampě.

„Máme solidní design, ale chceme auto chránit,“ řekl John Blevins, hlavní inženýr SLS.

Pokud se režiséři rozhodnou zůstat na platformě, další příležitostí ke spuštění během tohoto okna je neděle 2. října, 109minutové okno, které se otevře ve 14:52 a letí na misi trvající přibližně 41 dní a přistává 3. listopadu. 11.

Poté se NASA bude muset pozastavit do dalších dostupných oken 17. – 31. října, 12. – 27. listopadu a 9. – 23. prosince. Každé okno má pouze určité dny, během kterých jsou Země a Měsíc na správném místě pro plánovanou misi.

Artemis I je bezpilotní mise, která kombinuje mobilní odpalovací zařízení, raketu Space Launch System a kosmickou loď Orion. Tah SLS při startu 8,8 milionů liber se stane nejvýkonnější raketou, která kdy byla vypuštěna ze Země, a překoná rakety Saturn V z misí Apollo.

Kosmická loď Orion bude poháněna do injekční stříkačky přes Měsíc, kde ji má poslat až do vzdálenosti 280 000 mil, tedy 40 000 mil dále od Měsíce. Během několika týdnů proběhne několik obletů Měsíce, než se vrátí na Zemi rychleji, než se pokoušela jakákoli kosmická loď lidské třídy, přičemž dosáhne rychlosti 24 500 mil za hodinu a vytvoří teplo až 5 000 stupňů Fahrenheita.

Cílem je zajistit, aby Orion odolal extrémům, aby byli lidé v budoucích misích v bezpečí. Pokud bude úspěšná, mohla by Artemis II letět s posádkou na oběžnou dráhu Měsíce v roce 2024 a Artemis III by mohla letět již v roce 2025, aby poprvé od Apolla 17 v roce 1972 přivedla lidi zpět na měsíční povrch včetně první ženy.

